Canelo Álvarez confirmó su regreso al boxeo: cuándo y contra quién peleará el mexicano

Saúl "Canelo" Álvarez dio que hablar otra vez en el mundo del boxeo tras anunciar su regreso al ring para este 2026. La leyenda mexicana rompió el silencio en una reciente entrevista y confirmó lo que muchos fanáticos esperaban acerca de su futuro en el deporte de los puños. Lejos de su retiro de los cuadriláteros, el nacido en Guadalajara dio detalles de cuándo será la próxima vez que se suba al entarimado y hasta habló de un posible contrincante.

El tapatío dialogó con los medios durante un evento de golf y reveló que su siguiente presentación será el 21 de septiembre, tal como estaba estipulado. Claro que, también hizo referencia al motivo por el que se alejó de la disciplina en los últimos meses después de la derrota ante Terence Crawford. Ahora, con todo para volver a calzarse los guantes, "Canelo" Álvarez aseguró que está cerca de volver.

Canelo Álvarez confirmó vuelve al boxeo: cuándo vuelve a pelear y contra quién

En cuanto a la fecha, el mexicano dejó en claro que será el 21 de septiembre y el escenario será otra vez Arabia Saudita. En dicha tierra venció al cubano William Scull en mayo del 2025 y ahora tendrá por delante otro desafío. Sin embargo, no confirmó rival y aseguró que están analizando junto a su equipo a quién podría enfrentarse: "Estamos barajando rivales para ver cuál es el mejor. Hay que elegir a los mejores y más que nada que sea campeón", esbozó "Canelo" acerca de su futuro contrincante en el ring.

Por otro lado, el tapatío contó que está en un muy buen momento personal y físico. "Me siento muy bien, me hice estudios de todo y mi cuerpo está de veinteañero. Ya quisiera estar a días de pelear, pero tenía que atenderme mi cuerpo también por las lesiones que tenía, que uno las deja pasar y se van acumulando", sostuvo Álvarez, quien se alejó del boxeo por unos meses después de perder con Crawford y se sometió a intervenciones quirúrgicas con el objetivo de recuperarse. A su vez, sobre la misma línea añadió que se dio ese tiempo para atenderse y saber dónde está parado. "Mentalmente uno se siente más fuerte cuando conoce su cuerpo", aseveró el mexicano que volverá para intentar ser campeón del mundo otra vez.

Cuándo es la próxima pelea de Canelo que espera el boxeo

La próxima presentación del tapatío arriba del ring será el sábado 21 de septiembre en Arabia Saudita. Algunos detalles tales como el lugar, el rival y el horario serán confirmados próximamente.

Saúl "Canelo" Álvarez vuelve al boxeo tras la derrota con Terence Crawford

Cuándo se retirará Canelo del boxeo

En varias entrevistas brindadas durante el año 2025, el tapatío habló de su posible alejamiento de los cuadriláteros. "No pienso apresurarlo. En dos años creo que sería el momento ideal, a los 37 años. También tengo metas fuera del boxeo", aseguró el mexicano con CNN.

A su vez, también analízó colgar los guantes en 2029 cuando tenga 38, pero todavía no hay una confirmación oficial al respecto. De hecho, aún tiene contrato para hacer 3 peleas más en Arabia Saudita después de la primera en la que consiguió una victoria el año pasado ante el cubano William Scull.