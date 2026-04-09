De San Miguel al mundo: Alan "Veneno" Chaves, la joya del boxeo argentino, firmó con un histórico promotor

Una joya del boxeo argentino firmó con un histórico promotor

Alan Chaves es sin dudas una de las jóvenes figuras del boxeo argentino y lo viene demostrando desde hace tiempo arriba del ring. Tanto fue el esfuerzo y sacrificio del oriundo de San Miguel apodado "Veneno" en cada una de sus peleas que le llegó la oportunidad de firmar con una prestigiosa empresa internacional a cargo de un destacado promotor. La decisión que derivó en una unión con OR Promotions, la entidad que dirige Osvaldo Rivero, lo acerca a la soñada chance mundialista.

El primo del excampeón del mundo Diego "Joya" Chaves que habló con El Destape horas después de la noticia selló su vínculo con Matchroom Boxing, del empresario inglés Eddie Hearn. Este paso en su carrera en la que ya lleva 21 triunfos (18 por KO), le puede dar al joven la oportunidad de ir por ese cinturón que tanto anhela desde que se subió por primera vez a un ring. Es que, si bien cosechó el mundial juvenil y otros cetros, el título más importante es el objetivo a cumplir y con este acuerdo está muy cerca de conseguirlo.

Alan "Veneno" Chaves, la joya del boxeo argentino que sueña con un título mundial

- ¿Cómo estás con la noticia?

Muy emocionado, siento que me llega en el momento justo de mi carrera para empezar mi camino internacional y poder tener peleas de nivel, tener la experiencia necesaria para cuando me llegue la oportunidad del título mundial.

- ¿Qué pensas de este paso en tu carrera?

Me lo gané, es algo que deseo desde que empecé con mi carrera profesional y siempre apunté a esto, Gracias al trabajo y esfuerzo que hago día a día tanto yo como mi equipo, me llegó la gran chance de firmar con una empresa internacional y tener mi carrera afuera.

- ¿Sentís que estás más cerca de la chance mundialista?

Siento que esto me puede acercar a medida que vayan pasando las peleas, cono dije siempre yo no estoy apurado ni quiero apurar mi carrera sólo por llegar a una pelea de título. Es momento de ganar experiencia y de enfrentar rivales quizás de otro nivel.

- ¿Tenés rivales en mente?

Después de superar mi primera prueba, es momento de enfrentar a lo que me pongan adelante, estando bien rankeado mundialmente no puedo elegir mucho qué digamos.

Alan Chaves firmó con Matchroom Boxing

Chaves firmó con Matchroom Boxing y se acerca al sueño mundialista

OR Promotions confirmó la noticia por medio de sus redes sociales y contó que ambas empresas realizaron una co-promoción histórica marcando un antes y un después con esta unión para la carrera de Chaves. "Sin dudas, esta es la gran oportunidad para que su talento escale en los grandes escenarios del planeta", escribieron desde la entidad comandada por Osvaldo Rivero.

A su vez, informaron que el #2 en el ranking de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), #6 en el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y #13 en el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) todavía no tiene combate confirmado ni fecha. Un detalle no menor con respecto al oriundo del Barrio Santa Brígida es que se mantiene invicto y hasta el momento realizó todas sus peleas en suelo argentino, por lo que podría tener su primera experiencia en el exterior a nivel profesional.

La carrera de "Veneno" Chaves, la joya del boxeo argentino que firmó con Matchroom Boxing

El púgil que se mantiene invicto comenzó su carrera profesional en febrero del 2021 con un triunfo contundente por la vía rápida en el primer asalto contra Diego Carrera en el Complejo Multifunción de Pérez, Santa Fe. Con este resultado mostró su potencial y lo mantuvo en casi todos sus posteriores compromisos. En el combate n°11 le ganó al venezolano Keine Montenegro en el segundo round quedándose con el cetro mundial juvenil ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Si bien no es el cinturón regular, sí fue importante para su carrera y lo defendió en cuatro oportunidades todas ganadas por KO. En julio del 2024 obtuvo el cinturón latino de la mencionada entidad en la FAB en uno de los duelos más importantes de su recorrido hasta el momento.

El sudafricano Xolisani Ndongeni pisó el entarimado de Castro Barros 75 para pelear con el argentino y este último se impuso por puntos en decisión unánime. De ahí en más expuso en cuatro oportunidades dicha corona, de las cuales tres fueron en 2025 perfilándose para un 2026 que puede darle el título soñado.