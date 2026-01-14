Está invicto, es joya del boxeo argentino, primo de un campeón mundial y sueña con la chance internacional en 2026

Es joya del boxeo argentino, primo de un campeón mundial y espera por su chance

El boxeo argentino cuenta con distintas jóvenes figuras que dan que hablar arriba del ring y todavía no tuvieron la oportunidad de pelear en el exterior a nivel profesional. Uno de los ejemplos claros es un púgil que es primo de un excampeón del mundo y se mantiene invicto mientras espera por la merecida chance internacional que tanto espera. Con 21 triunfos de los cuales 18 fueron por KO, Alan "Veneno" Chaves ya trascendió en el ámbito local y ahora va por la gloria en otras tierras.

El boxeador de San Miguel lleva la disciplina en la sangre: su abuelo Rudecindo, su padre Carlos Abel y su primo Diego, todos tuvieron protagonismo en el deporte de los puños y ahora él es quien sigue sus pasos. A sus 24 años ya tuvo varios desafíos en diferentes recintos, fue campeón mundial juvenil, peleó dos veces en el Estadio Luna Park, se lució en el ring de la Federación Argentina de Box y sueña con un desafío aún mayor. Un detalle no menor es que se midió contra rivales extranjeros, pero ninguno estuvo a la altura y es a lo que apunta.

Alan "Veneno" Chaves, la figura del boxeo argentino que sueña con su chance internacional

El púgil que se mantiene invicto comenzó su carrera profesional en febrero del 2021 con un triunfo contundente por la vía rápida en el primer asalto contra Diego Carrera en el Complejo Multifunción de Pérez, Santa Fe. Con este resultado mostró su potencial y lo mantuvo en casi todos sus posteriores compromisos. En el combate n°11 le ganó al venezolano Keine Montenegro en el segundo round quedándose con el cetro mundial juvenil ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Si bien no es el cinturón regular, sí fue importante para su carrera y lo defendió en cuatro oportunidades todas ganadas por KO. En julio del 2024 obtuvo el cinturón latino de la mencionada entidad en la FAB en uno de los duelos más importantes de su recorrido hasta el momento. El sudafricano Xolisani Ndongeni pisó el entarimado de Castro Barros 75 para pelear con el argentino y este último se impuso por puntos en decisión unánime. De ahí en más expuso en cuatro oportunidades dicha corona, de las cuales tres fueron en 2025 perfilándose para un 2026 que puede darle el título soñado.

Alan "Veneno" Chaves junto a su familia arriba del ring

Quién es el dueño del título que puede pelear el Veneno Chaves

Si bien no está confirmado que el argentino puede pelear por el cinturón mundialista en un futuro, la chance está latente porque lo merece e hizo los méritos suficientes para lograrlo. En caso de que combata por la misma entidad en la que es campeón, el monarca actual de la división ligero es el estadounidense Abdullah Mason, quien hoy cuenta con 20 triunfos (17 por KO) y sigue invicto. Claro que, dependerá de la promotora OR Promotions llegar a un acuerdo para que finalmente el duelo se realice.

Quién es "La Joya" Chaves, primo de "Veneno" Chaves, la joven figura del boxeo argentino

El oriundo de San Miguel que sigue en actividad tuvo una interesante carrera amateur que lo formó para alcanzar el profesionalismo y soñar con un título del mundo. Hoy cuenta con 30 triunfos (24 por KO), 11 derrotas y 2 empates, pero en algún momento supo ser campeón del mundo. La Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester abrió sus puertas el 21 de julio del 2012 para la presentación del argentino contra el marroquí Ismael El Massoudi, donde estuvo en juego el cinturón interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que la "Joya" ganó por KO en el segundo round.

Este triunfo lo catapultó para todo lo que vino después: sus combates en Estados Unidos contra Keit Thurman donde cayó por la vía rápida en el décimo asalto, su empate injusto ante Timothy Bradley Junior y sus chances para volver a ganar una faja mundialista fueron algunos de sus puntos más altos. Su último compromiso tuvo lugar en el Casino Buenos Aires el pasado 13 de junio del 2025 cuando un empate polémico le arrebató la victoria contra el colombiano Jhan Carlos Ubarnes.