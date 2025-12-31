Qué boxeadores y boxeadoras argentinas se perfilan para tener un gran 2026

El 2025 se lleva consigo a varios campeones de boxeo tanto a nivel nacional como internacional. Si bien hubo derrotas que para muchos marcaron un antes y un después, también hay otros que catapultaron su carrera perfilándose para tener un 2026 con nuevos desafíos que pueden convertirse en éxitos. Algunos ya dieron que hablar a lo largo de los meses y no suena para nada descabellado que sigan por el mismo camino en los venideros.

Nuestro país cierra una nueva temporada con una multicampeona mundial como Evelin "Princesita" Bermúdez y un monarca interino como Mirco Cuello, quienes ganaron su último compromiso por la vía del KO. A su vez, perdió a uno de los que se encontraba vigente como lo era Fernando "Puma" Martínez, quien sucumbió ante el poder de Jesse "Bam" Rodríguez hace algunas semanas. En el medio emergieron promesas -ya realidades- que sueñan con mantenerse en su nivel no sólo para sumar experiencia, sino también cinturones en el plano internacional.

A qué representantes del boxeo argentino seguir de cerca en 2026

En cuanto a los ya mencionados, la más joven de la dinastía Bermúdez ostenta actualmente los títulos de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Es por eso que, para 2026, espera con ansias su oportunidad de quedarse con la faja del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que hoy tiene Lourdes "Pequeña Lulú" Juárez -hermana de la leyenda mexicana Mariana "Barby" Juárez. En caso de que lo consiga, alcanzará algo inédito ya que ningún boxeador argentino en ambas ramas pudo ser campeón indiscutido -los cuatro centros en simultáneo-.

Quienes quedaron a un paso de lograrlo y no pudieron, pero pueden tener protagonismo son Celeste "Chucky" Alaniz, la oriunda de Merlo e hincha de Boca que sueña con su revancha contra Gabriela Fundora y está encaminada a tenerla, como también Brian Castaño. En su caso, el "Boxi" no se sube al ring desde el 2022 tras la caída contra Jermell Charlo pero aspira a hacerlo en 2026 para estar nuevamente en lo más alto entre los superwelter. El "Puma" Martínez también se ilusiona con regresar al primer nivel dejando su derrota atrás y ya trabaja junto a su equipo para lo que viene. Sol Cudos se alzó con un título cuando le ganó con polémica a Sol Baumstarh en la FAB que más adelante perdió en Canadá ante Kim Clavel.

Evelin Bermúdez, ante la chance de lograr algo histórico para el boxeo argentino

En el caso de Mirco Cuello, es el actual campeón interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) después de una espectacular victoria en Libia contra el mexicano Sergio Ríos Jiménez. Este triunfo por la vía rápida en el segundo asalto lo consagró y lo dejó a un paso de ir por el cinturón regular que hoy posee el inglés Nick Ball, quien ya tiene una pelea pautada para febrero del 2026. El medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 es sin dudas una de las grandes figuras a seguir y más aún después de sus éxitos que no paran desde el debut.

Kevin Ramírez fue el último de este 2025 en gritar campeón a nivel internacional y lo hizo en Arabia Saudita el pasado 20 de diciembre. En una definición apasionante en la primera edición del Grand Prix de Boxeo, el "Terrible" se lució y fue el mejor en la categoría pesado tras vencer en las tarjetas al bosnio Ahmed Krnjic. El certamen organizado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que también tuvo a Alan Dutra, Emiliano Mendoza, Jonathan Vergara y Alan Crenz como otros argentinos que pisaron fuerte, dejó un saldo más que positivo para nuestro país.

Mirco Cuello, de gran 2025, va por un 2026 lleno de éxitos

Francisco "Bebu" Verón, el principal exponente a seguir de cerca en su camino al título mundial

El exrepresentante olímpico argentino en Tokio 2021 cerró un año 2025 que hasta ahora es de lo mejor de su carrera profesional. Con dos triunfos al hilo en Estados Unidos ante Vladimir Hernández en julio y Roiman Villa en noviembre, la gran figura de la dinastía Verón tiene todo para ir por la faja mundialista que merece en la categoría superwelter. Por supuesto, no es una división fácil en cuanto a los rivales contra los que puede medirse, pero quedó claro que dio la talla ante los desafíos que se le presentaron y puede ir por uno más grande.

Alberto "Beto" Palmetta es otro de los que se encamina al principal objetivo de todos los boxeadores y más aún después de un nuevo triunfo en el exterior. El púgil que peleó en Rio 2016 defendiendo nuestra bandera ganó dos peleas este año y sueña con la chance mundialista entre los welter. Lo mismo Yamil Peralta en crucero, que espera su chance ya merecida desde hace tiempo. Kevin Muñoz, Gustavo "Tito" Lemos, Rodrigo "C4" Ruiz, Pablo "Pac-Man" Corzo y José "Sansón" Rosa -este último en 2024- pelearon en el exterior tras lucirse en Argentina y no tuvieron éxito más allá de haber dado pelea.

Las figuras del boxeo argentino que brillaron en nuestro país y merecen una chance internacional

En la rama masculina, dos boxeadores que no hay que dejar de seguir son Alan "Veneno" Chaves y el senegalés nacionalizado argentino Touba Niang. El joven sobrino de Diego "Joya" Chaves tiene todo para ser campeón del mundo y sólo le falta el rodaje en el exterior después de haberle ganado a todos en suelo nacional. El africano dio que hablar por sus victorias por KO y sueña con darle un título al país que lo recibió con los brazos abiertos hace más de 15 años. Tampoco hay que dejar afuera a Maximiliano "Profe" Segura, Juan "Titán" Carrasco y Lucas "Tornado" Bastida.

El boxeo femenino no se queda atrás más allá de las ya mencionadas. Sol Baumstarh quiere volver a ser monarca al igual que Sol Cudos, Jennifer "Hormiga" Meza pisa fuerte y también están las jóvenes estrellas como Florencia "Avispa" López, la reciente debutante en el profesionalismo Milagros Ramírez, Milagros Herrera y Tatiana Flores, -todavía amateur candidata a ir a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, además de Nazarena "Capricho" Romero, que quiere volver a ser campeona del mundo.