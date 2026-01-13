Boxeo: tiene 24 años, es vendedor ambulante en Salta, es campeón argentino y peleará por un título mundial

Tiene 24 años, se consagró campeón argentino en 2025 y pelea por un título mundial

Nahuel Torres es una de las promesas del boxeo argentino que construye su carrera desde abajo como tantos otros y que, a pesar de haberse consagrado campeón argentino de la categoría superpluma, no tiene tanta trascendencia como debería ni vive del deporte. El apodado "Relámpago" pasó al profesionalismo en 2023 después de un interesante recorrido como amateur con la ilusión de todo boxeador: ser campeón del mundo.

Enero del 2026 le trajo el sueño a la puerta de su casa y viajará por él tras la Cordillera para conseguirlo. Meses después de hacerse viral por pedirle casamiento a su novia tras ganar en el cuadrilátero, el joven que trabaja como vendedor ambulante en su Salta natal y hasta fue campeón de ajedrez -del que también dio clases- tendrá su chance esperada.

El próximo sábado 17 se subirá al ring del Arena Puerto Montt de Chile para medirse contra el dueño de casa Junior Cruzat por el título mundial juvenil de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que se encuentra vacante. Será la primera presentación del año para el salteño que la peleó bien de abajo y acumula 8 victorias (4 por KO) y una derrota, donde se verá con el invicto local que llega con 16 triunfos de los cuales 10 fueron por la vía rápida, además de ser monarca de la Organización Universal de Boxeo (UBO) -entidad de menor jerarquía- de la mencionada división. Más allá de los números, Torres -que habló con El Destape antes de viajar- se ilusiona con imponerse de visitante y traer el cinturón para nuestro país.

Nahuel "Relámpago" Torres, de su Salta natal a un paso de ser campeón del mundo

El emblemático Estadio Delmi abrió sus puertas el pasado 17 de octubre del 2025 para un evento en el que el "Relámpago" -que hasta apareció en un video de la banda Club 20- aparecía como una de las principales figuras de la noche. El joven que, además de dedicarse al boxeo, paseaba por las calles de Salta capital vendiendo empanadas se subió al cuadrilátero para enfrentarse al porteño Miguel Chilavert en busca del título argentino de la categoría superpluma. Luego de 10 asaltos intensos, el local se quedó con la faja y se consagró campeón ante su gente en un recinto completamente lleno.

Nahuel "Relámpago" Torres abrazando su título argentino conseguido en 2025

Lejos de bajarse del ring cuando terminó la pelea, Torres no sólo se quedó, sino que además le propuso casamiento a su novia en un momento que posteriormente se hizo viral en las redes sociales. Por supuesto, su compañera de vida aceptó la propuesta y seguramente en los próximos meses habrá casamiento. Claro que, antes deberá afrontar este difícil compromiso a 12 asaltos en tierras trasandinas contra un púgil que se mantiene invicto y amenaza con quedarse con la faja mundialista juvenil.

Sin embargo, enfrente tendrá a un "Relámpago" que quiere romper con cualquier tipo de especulación. "Estoy muy bien gracias a Dios, contento con esta gran oportunidad y preparado tanto mental como físicamente para ser campeón del mundo. Mi rival es un buen boxeador pero me voy a quedar con el título porque merezco ser campeón mundial. Soy un pibe de barrio que siempre soñó y el deporte le cambió la vida", sostuvo el salteño.

El salteño Nahuel "Relámpago" Torres peleará por un título mundial juvenil en Chile

El día a día del Relámpago Torres entre el trabajo y el boxeo

Como muchos otros colegas suyos, el "Relámpago" no vive del deporte de los puños y contó que, a la par del trabajo entrena seis veces a la semana con dos o tres turnos por día (cuando se puede). "Soy vendedor ambulante, estoy en el centro o en el barrio vendiendo alfajores, lapiceras o bolsas de consorcio. Últimamente me quedo en el barrio vendiendo empanadas. Gracias a Dios la gente del barrio me conoce y me colabora".

Por otro lado, aprovechó para dejarle un mensaje a los que lo bancan en su carrera: "Quiero agradecer a la Agrupación Siempre con la Gente del Doctor Sócrates Constantino Paputsakis que es la única persona que nos ayuda económicamente de manera mensual. Todos saben de dónde vengo y lo que hago, pero nadie más ayuda. Tengo a mi familia, alquilamos y a veces se hace difícil traer el pan a casa. Por suerte mi futura esposa siempre me banca y la peleamos de todas las maneras posibles".

El Relámpago Torres junto a su compañera de vida

La carrera de Torres en el boxeo

Si bien su primera conexión con el deporte fue en el ajedrez -del que fue campeón local en varias ocasiones-, su amor por el boxeo llegó a los 16 años. Después de completar 42 peleas en el ámbito amateur en el que cosechó 39 victorias, 2 empates y una derrota, el salteño dio el paso a convertirse en boxeador profesional. Antes fue campeón salteño y del torneo AMBAPA, el cual lo pudo llevar a Brasil y no viajó por cuestiones económicas. A pesar de las veces que estuvo cerca de dejar el boxeo por no tener para comer o vestirse, el "Relámpago" siguió adelante de la mano de su compañera de vida y ahora está a un paso de cumplir un sueño. Hoy se siente como "un boxeador completo que cuando hay que boxear boxeo, aunque me gustan los madrazos".

El debut del boxeador salteño en el profesionalismo tuvo lugar en su provincia natal el pasado 28 de abril del 2023 cuando venció por KO técnico en el tercer asalto a Cristian Manila en el Complejo La Morocha. Torres realizó seis combates más al hilo y todos fueron con victoria en su provincia natal. Sin embargo, en junio del 2025 se encontró con su única derrota en el Club All Boys de San Miguel de Tucumán cuando perdió contra Nahuel Alejandro Maldonado por puntos en decisión unánime. Cuatro meses después se consagró campeón argentino superpluma tras ganarle a Miguel Chilavert en el Estadio Delmi y ahora tiene por delante la oportunidad mundialista en Chile del próximo 17 de enero contra Junior Cruzat para seguir haciendo historia.

Cuándo es la pelea del Relámpago Torres por título mundial en Chile: hora, TV y cómo verla online

El combate entre el argentino y el chileno Junior Cruzat tendrá lugar el próximo sábado 17 de enero en el Arena Puerto Montt de Chile cerca de las 22 horas de Argentina. En juego estará el título mundial juvenil de la categoría superpluma que hoy se encuentra vacante. En cuanto a la televisación, todavía no hay detalles al respecto pero existe la chance de que la cuenta Salta.Boxeo transmita en vivo la pelea vía Instagram.