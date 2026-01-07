Sorpresa en el boxeo: Brian Castaño sacudió las redes con un anuncio por su regreso

¿Vuelve Brian Castaño? Sorpresa en el boxeo por el anuncio del excampeón del mundo

Brian Castaño rompió el silencio con un posteo en el que anticipó su posible regreso al boxeo. El excampeón del mundo que no se sube al ring desde 2022 cuando perdió contra Jermell Charlo todavía no tiene fecha confirmada, pero todo indica que volverá en poco tiempo. Después de participar como entrenador de la influencer Carito Muller en el Párense de Manos 3 en Huracán, el matancero se prepara con todo.

Una foto junto a su padre Carlos fue suficiente para acrecentar los rumores de su retorno a los cuadriláteros que podría darse otra vez en Estados Unidos. Con la misma dejó un mensaje que ilusionó a los fanáticos que quieren verlo otra vez combatir después de la derrota que lo dejó sin título mundial y lo marginó de los grandes escenarios. Ahora, el propio púgil sacudió las redes sociales y palpitó su vuelta dando un llamativo detalle.

Brian Castaño dio indicios de su vuelta al boxeo

"Con mi viejito haciendo los chequeos médicos", escribió el "Boxi" en una story de Instagram en la que compartió un momento junto a su también técnico. En la misma agregó: "Las patitas de gallo es por simpáticos". Con estos mensajes, Castaño no confirmó que vuelve como tampoco que se atendió él pensando en un futuro compromiso, pero igualmente generó expectativa por su posible regreso que miles de fans esperan desde hace casi cuatro años.

El posteo de Brian Castaño con el que dio indicios de su regreso al boxeo

Cuándo fue la última pelea de Castaño en el boxeo

La última vez que el matancero se subió al cuadrilátero fue el 14 de mayo del 2022 cuando en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, perdió por KO en el décimo asalto ante Jermell Charlo. En dicha ocasión, el dueño de casa se quedó con el título mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que tenía el argentino y retuvo sus cetros de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) convirtiéndose así en campeón indiscutido. Por supuesto, es un sueño pendiente de Castaño que hace pocas semanas palpitó su vuelta.

La carrera de Castaño en el boxeo

Después de una gran carrera amateur en la que representó los colores de nuestro país en distintos torneos a nivel internacional, el "Boxi" debutó como profesional en septiembre del 2012 con un triunfo por la vía rápida contra Alejandro Domínguez en el Luna Park. De ahí en adelante no dejó de ganar y tres años más tarde llegó su primera chance de pelear en Estados Unidos. No defraudó y se encaminó al título mundial que llegó a finales del 2016.

En González Catán, el matancero le ganó a Emmanuel de Jesús por KO en el sexto asalto quedándose con la faja interina de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de la categoría superwelter. El mismo lo retuvo en tres oportunidades y en 2021 se midió contra el brasileño Patrick Teixeira, a quien le ganó por puntos en fallo unánime para quedarse con el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Este último fue el que expuso contra Charlo dos veces de las cuales en una empató con una decisión polémica de los jueces y en la siguiente cayó alejándose posteriormente del deporte de los puños.