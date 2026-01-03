Chau Canelo Álvarez en el boxeo: la terminante decisión de última hora de la leyenda mexicana

Sorpresa en el boxeo por la decisión de última hora de Canelo Álvarez

Saúl "Canelo" Álvarez volvió a ser noticia en las redes sociales horas después de que surja la posibilidad de que enfrente a otro boxeador para volver a ser campeón del mundo. La leyenda de México que se recupera de una reciente operación estaba ante la chance de regresar al ring, lo que todo indica que por ahora no sucederá. Mientras tanto, su posible rival espera para saber si tendrá la oportunidad de ir por uno de los títulos que quedaron vacantes.

El retiro de Terence Crawford derivó en que las fajas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de la división supermediano queden sin dueño. Las autoridades de la última entidad mencionada propusieron el cruce entre el tapatío y el cubano Osleys Iglesias, para lo que les dieron un tiempo para confirmar su participación. Sin embargo, Canelo ratificó su terminante decisión y causó un fuerte impacto en el deporte de los puños.

Chau Canelo Álvarez en el boxeo: la terminante decisión de la leyenda de México

Desde el entorno de Iglesias confirmaron que estaban dispuestos a realizar la pelea contra el nacido en Guadalajara. De hecho, fue su mánager Camille Estephan quien dio la noticia a través de sus redes sociales, dando a entender que su representado se subiría al cuadrilátero. Horas más tarde llegó la respuesta del tapatío que dejó sin chances al invicto que llegaba con la ilusión de dar el batacazo contra el histórico púgil.

"Después de recibir la confirmación, la FIB se comunicó con sus dos peleadores de 168 libras mejor clasificados, Osleys Iglesias y Canelo Álvarez, para ver si había algún interés en llenar su vacante de peso supermediano. Ambas partes tuvieron tres días para notificar sus intenciones. El equipo de Iglesias aceptó de inmediato y, como era de esperar, Álvarez se declaró no disponible debido a una cirugía de codo", aseguraron desde el medio The Ring confirmando la decisión del tapatío y su equipo.

La carrera de Osleys Iglesias, el boxeador cubano que espera por su chance mundialista

El púgil cubano tuvo una gran carrera amateur en la que se midió contra distintos referentes de su país desde su debut hasta el paso al profesionalismo. El "Tornado", como se lo conoce, dio este salto en 2019 realizando sus primeros combates en Europa entre Alemania y Polonia para que, en dicho país, le llegue la primera chance por título mundial. La misma tuvo lugar en febrero del 2022 cuando se quedó con el cetro juvenil supermediano de la Organización Internacional de Boxeo venciendo por KO en el primer asalto al eslovaco Robert Racz.

El vencedor de los argentinos Ezequiel Maderna y Marcelo Cóceres fue ganando protagonismo con el paso de las peleas llegando a tener un récord invicto de 14 triunfos de los cuales 13 fueron por la vía rápida. En diciembre del año mencionado se quedó con el cinturón regular de la IBO en suelo polaco venciendo al ucraniano Andrii Velikovski en el décimo round de doce para luego defender la faja en cuarto oportunidades.