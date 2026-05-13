Venezuela inicia reestructuración de la deuda soberana y de PDVSA

El Gobierno ​de Venezuela anunció el miércoles que inicia una reestructuración de la deuda externa de la República y de la estatal petrolera ‌PDVSA, que impulsó el precio ‌de los bonos, y que busca un "alivio" de lo que considera obligaciones insostenibles.

En un comunicado, el Gobierno señaló que la reestructuración será de forma "integral y ordenada", y agregó que el proceso busca "poner la economía al servicio del pueblo venezolano" y liberar al país de la "carga de la deuda acumulada".

Venezuela anunció que Centerview ha sido designado como el asesor ​financiero en la reestructuración ⁠de deuda e informó que espera presentar su marco macroeconómico y ‌el análisis de sostenibilidad de la deuda pública a ⁠la comunidad financiera internacional en junio de ⁠2026.

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No proporcionó detalles sobre el cronograma, la participación de los acreedores ni los términos que Venezuela podría solicitar.

Venezuela es uno de los países con ⁠mayor impago de deuda del mundo. El Estado y PDVSA ​acumulan alrededor de 60.000 millones de dólares en ‌bonos en mora. Los analistas estiman ‌que el total de pasivos, incluyendo laudos arbitrales e intereses acumulados, ⁠podría superar los 150.000 millones de dólares.

Venezuela y PDVSA dejaron de pagar a los bonistas a finales de 2017. En el comunicado, el Gobierno dijo que el país había demostrado previamente solvencia y voluntad ​de cumplir con ‌sus obligaciones internacionales, pero que su capacidad de pago se vio obstaculizada desde 2017 por las sanciones financieras.

El Comité de Acreedores de Venezuela, un grupo formal de tenedores de bonos, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

"Celebramos la ⁠disposición de la República a dialogar con los tenedores de bonos y abordar sus necesidades de financiamiento", dijo Pramol Dhawan, director del equipo de gestión de cartera de mercados emergentes de PIMCO.

"Tras casi una década en cesación de pagos, un proceso formal de reestructuración representa un importante avance. Cualquier solución duradera deberá ser integral y estar respaldada por un marco macroeconómico creíble ‌para generar confianza en los acreedores respecto a la capacidad de Venezuela para cumplir con las obligaciones reestructuradas", agregó.

La semana pasada Estados Unidos emitió una licencia general que autorizaba servicios legales, de asesoría financiera y de consultoría relacionados con la reestructuración de la deuda venezolana.

"Este desarrollo se ajusta en gran ‌medida a nuestras expectativas", declaró Shamaila Khan, directora de renta fija para mercados emergentes y Asia Pacífico en UBS. "Los fundamentos macroeconómicos y de política económica han ‌mejorado, y desde ⁠hace tiempo consideramos que una reestructuración soberana y de PDVSA es cada vez más probable a corto plazo".

Los bonos ​de PDVSA subieron tras la noticia: el bono de 2027 aumentó casi 2 centavos, hasta los 41,125 centavos por dólar, y el bono de 2024 subió 1,75 centavos, hasta los 41,625.

( Rodrigo Campos y Redacción Reuters. )