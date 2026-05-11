Cambio de planes en Alpine: la modificación que tendrá el coche de Franco Colapinto para el GP de Canadá

Colapinto llegará con novedades a la quinta fecha.

Las cancelaciones de los GPs de Baréin y Arabia Saudita pusieron en pausa a la Fórmula 1 por poco más de un mes, tiempo que la FIA aprovechó para hacer modificaciones en el reglamento técnico y los equipos para mejorar sus monoplazas. En este sentido, Alpine introdujo varias mejoras en el A526, tales como el nuevo piso, los pontones y los alerones, aunque la actualización no llegó a tiempo para los dos monoplazas.

Uno de los cambios más importantes que sumó la escudería francesa fue el sistema de apertura del alerón trasero, el cual era empujado desde abajo hasta quedar en una posición casi horizontal. Así había sido el sistema con el que se estrenó el A526 en la pretemporada y que mantuvo durante las primeras tres fechas, pero Alpine optó por modificarlo y volver al esquema tradicional, similar al utilizado con el DRS en las temporadas anteriores.

Ahora bien, el equipo galo no llegó a hacer esta modificación en fábrica y solamente se llegó a producir un nuevo alerón trasero que fue probado en el coche de Pierre Gasly, volviendo a la elevación del plat por encima de los endplates. De hecho, los mecánicos tuvieron que hacer el ensamble durante el GP de Miami para el francés, mientras que Franco Colapinto se mantuvo con el sistema de apertura inicial.

De ahí que el piloto argentino vaya a tener esta nueva actualización en su A526 en la disputa de la quinta fecha de la temporada, el Gran Premio de Canadá, que se disputará dentro de unas semanas. Curiosamente, Franco había tenido un mejor rendimiento que su compañero con el esquema anterior en las dos clasificaciones, por lo que el equipo analizará el rendimiento de esta nueva pieza con los dos pilotos en igualdad de condiciones.

Esto no solo permitirá que ambos puedan competir entre sí justamente, sino que también permitirá a los ingenieros recopilar información para eventuales mejoras o, incluso, volver al esquema inicial si no se obtienen los resultados esperados. Cabe mencionar que el sistema tradicional de apertura es el más utilizado en el campeonato actualmente, sobre todo en los equipos con motores Mercedes como Alpine, mientras que Red Bull y Ferrari implementan un sistema móvil por rotación para la apertura del alerón trasero.

Alpine está quinto en el campeonato de constructores.

Horarios del GP de Canadá

El Gran Premio de Canadá se disputará entre el 22 y 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve, situado en Montreal. Al igual que en Miami, la quinta fecha se disputará bajo el formato sprint, de manera que habrá una sola sesión de prácticas libres, que podría llegar a durar una hora y media, sujeto a decisión de la FIA. A continuación, los días y horarios para la siguiente cita en la F1.