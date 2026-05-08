Colapinto sumó seis puntos en el GP de Miami.

Franco Colapinto vivió un fin de semana inolvidable en el GP de Miami, donde firmó su mejor resultado desde su arribo a la Fórmula 1 con un séptimo lugar, heredado después de la sanción de veinte segundos que recibió Charles Leclerc. Independientemente de lo sucedido con el monegasco, lo cierto es que el pilarense tuvo una fantástica actuación en la cuarta fecha de la temporada y vivió momentos sublimes.

Desde recibir la visita de Lionel Messi en el Autódromo Internacional de Miami hasta superar a su compañero en las dos clasificaciones, el piloto argentino tuvo un gran regreso a la competencia tras su exhibición en Buenos Aires. Claro que a todo eso se suma el gran cariño del público, en especial por la cantidad de latinos que viven en la ciudad de Florida, donde se encontró con otro pequeño fanático cuando salía del autódromo.

En las últimas horas, se hizo viral un video en el que Ian, un niño de apenas 11 años, se cruzó por el medio de la calle con la bandera argentina cuando divisó la camioneta en la que iba el piloto de Alpine. Ante dicha situación, el conductor detuvo la marcha del vehículo y Franco bajó la ventanilla para saludar a su joven fan y firmarle la bandera, aunque eso no fue todo lo que hizo el pilarense.

Después de firmar unos autógrafos, “Fran” se bajó de la camioneta para sacarse una foto con Ian, no sin advertirle que tenga cuidado con los demás vehículos que circulaban por la zona. “Guarda con los autos”, dijo Colapinto, mientras que los coches tocaban bocina para pedir el paso, algo que no afectó al encuentro entre el niño y su ídolo, que se mantuvo unos segundos a su lado hasta que la foto fue tomada.

Una vez hecho eso, el argentino volvió a subirse a la camioneta después de saludar a Ian, no sin antes dejarle un cumplido por la gorra: “Chau pa, disfrutá el finde. ¡Te queda fachera, eh!”. Como era de esperarse, el video causó ternura en las redes sociales, donde los seguidores de Colapinto destacaron el cariño que tiene el piloto por sus fanáticos, especialmente por los niños, y su buena predisposición a saludar y firmar autógrafos.

Así fue el encuentro de Franco con su pequeño fan.

¿Cuándo es la siguiente fecha de la F1 2026?

Tras la cita en Miami, la Fórmula 1 tendrá una pausa de tres semanas hasta el Gran Premio de Canadá, que se disputará del 22 al 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve. Al igual que este fin de semana, la quinta fecha del campeonato se disputará bajo el formato de carrera sprint, por lo que habrá una sola sesión de prácticas libres y dos oportunidades de sumar puntos.