Colapinto terminó séptimo en el GP de Miami.

Después de más de un mes sin acción por las cancelaciones de los GPs de Baréin y Arabia Saudita, la Fórmula 1 volvió el pasado fin de semana con el GP de Miami, al que Franco Colapinto llegó lleno de energía después de su exhibición en Buenos Aires. Tal es así que el pilarense se clasificó octavo en las dos clasificaciones que tuvo el fin de semana, superando en ambas ocasiones a Pierre Gasly.

Si bien el piloto argentino no pudo sumar en la sprint, sí lo hizo el domingo en la carrera principal, en la que cruzó la línea de meta en el octavo lugar, aunque la sanción postcarrera a Charles Leclerc lo hizo finalizar séptimo. De ahí que se considere que la cita en el Autódromo Internacional de Miami es la mejor actuación de Colapinto desde su arribo a la F1, algo que también consideraron los jueces del Power Rankings.

Cada fin de semana de carrera, la F1 emite un ranking con los diez mejores pilotos de la fecha, sin considerar el monoplaza, solamente el talento puro demostrado por cada uno de los competidores. En este sentido, los jueces consideraron que Franco estuvo entre los tres mejores pilotos de la cuarta fecha, ya que la calificaron con 9.0 puntos, mismo puntaje que recibió Lando Norris, ubicado en el segundo lugar por haber quedado más adelante en el clasificador.

“Franco Colapinto fue una de las estrellas del fin de semana del Gran Premio de Miami”, comenzó el breve informe de la Fórmula 1, en donde se resaltó el evento en Palermo y los mejores resultados del argentino sobre el francés. “Tras una espectacular exhibición de F1 en su tierra natal, Argentina, se le vio revitalizado y logró terminar entre los diez primeros en la Clasificación Sprint, la Clasificación Sprint y el Gran Premio, saliendo por delante de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, con más experiencia, en ambas ocasiones”, agregó.

En la cima del ranking quedó Andrea Kimi Antonelli, con 9.4 puntos, de manera que el podio se completa con Norris y Colapinto. Detrás de ellos, Max Verstappen aparece cuarto con 8.6, seguido de su excompañero Checo Pérez, que obtuvo 7.6 con el Cadillac. Cabe mencionar que, con este resultado, Franco se metió entre los diez mejores del Power Rankings de la F1 con un promedio de 7.2, igualado con Carlos Sainz en el noveno lugar.

Así quedó el Power Rankings tras la cuarta fecha de la temporada.

¿Cuándo es la siguiente fecha de la F1 2026?

Tras la cita en Miami, la Fórmula 1 tendrá una pausa de tres semanas hasta el Gran Premio de Canadá, que se disputará del 22 al 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve. Al igual que este fin de semana, la quinta fecha del campeonato se disputará bajo el formato de carrera sprint, por lo que habrá una sola sesión de prácticas libres y dos oportunidades de sumar puntos.