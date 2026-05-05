Colapinto hizo historia: la marca que lo sube al top 5 argentino en el ranking de la F1

Colapinto es el quinto argentino con más puntos en la F1.

Franco Colapinto vivió un fin de semana inolvidable en el Autódromo Internacional de Miami, donde fue visitado por Lionel Messi este domingo y también mostró una notable evolución a bordo del Alpine. De hecho, el pilarense logró meterse en las instancias finales de las dos clasificaciones y quedó en el octavo cajón de la grilla de partida, tanto para la sprint como para la carrera principal, aunque solo logró puntuar en esta última.

Inicialmente, el piloto argentino había cruzado la línea de meta en el octavo lugar en el GP de Miami, pero la penalización postcarrera de 20 segundos para Charles Leclerc le jugó a favor. Y es que el monegasco retrocedió dos posiciones por la sanción que le aplicaron los comisarios, lo que le permitió a Colapinto subir automáticamente al séptimo lugar, lo que representa su mejor resultado desde su arribo a la Fórmula 1.

Ahora bien, con las seis unidades sumadas en la ciudad de Florida, el pilarense alcanzó los 12 puntos en todo su paso por la máxima categoría, algo que también hizo que suba en el ranking histórico de los argentinos que pasaron por el certamen. En total, hubo 26 pilotos oriundos de Argentina en la F1, aunque solamente ocho de ellos lograron sumar puntos, siendo Carlos Reutemann el máximo referente en este apartado con 310 puntos cosechados entre 1972 y 1982.

Detrás del “Lole” están Juan Manuel Fangio y José Froilán González con 277.64 y 77.64, respectivamente, para cerrar el podio, mientras que les sigue Roberto Meires con 13 unidades. Justo ahí es cuando aparece Colapinto, que había llegado a Miami con solo 6 puntos en la F1 y en una sola carrera superó a Carlos Menditéguy (9) y Onofre Marimón (8.14) para meterse entre los cinco argentinos que más sumaron con sus 12 unidades.

Como resultado, ahora Franco es el quinto argentino con más puntos en la máxima categoría y con chances de escalar al menos una posición más en la presente temporada, ya que la distancia con Meires es de solo un punto. No obstante, matemáticamente hablando, el piloto de Alpine podría llegar incluso a meterse entre los tres líderes si supera a Froilán González, que está a 65.64 unidades, sobre todo porque el sistema de puntuación actual entrega más puntos por carrera que en aquellas primeras décadas de la F1.

El argentino tuvo su mejor resultado en el GP de Miami.

Los argentinos con más puntos en la F1