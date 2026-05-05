Muere a los 62 años la leyenda del baloncesto José "Piculín" Ortiz, primer puertorriqueño en la NBA

La leyenda del baloncesto puertorriqueño José "Piculín" Ortiz falleció a los 62 años tras varios años aquejado de un cáncer colorrectal, según informaron el martes fuentes deportivas de su país natal.
Su exitosa carrera le llevó a jugar en la NBA y en Europa, además de triunfar en las competiciones locales y mostrar un gran desempeño al frente de la selección de Puerto Rico, logrando destacados reconocimientos en vida.
Nacido en la localidad de Aibonito el 25 de octubre de 1963, pronto destacó por su gran altura —2,08 metros— y, siendo aún un adolescente, debutó en el campeonato nacional puertorriqueño, donde acabaría sumando un récord de ocho títulos.
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Su paso por la Universidad de Oregon State le permitió entrar en el draft, donde fue escogido por Utah Jazz con un destacado número 15. Sin embargo, prefirió probar suerte en Europa antes de debutar en la NBA y fichó por el CAI Zaragoza de la liga española.
Tras un breve paso por los Jazz, donde se convirtió en el primer puertorriqueño en jugar en la NBA, volvió al baloncesto español, con un brillante desempeño en los dos mejores clubes: Real Madrid y Barcelona, además del Festina Andorra y el Unicaja Málaga. También pasó por varios clubes griegos antes de regresar a su país.
Vistió la camiseta de Puerto Rico durante dos décadas, destacando la histórica victoria sobre Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. En total, disputó cinco Mundiales y cuatro Juegos Olímpicos con los boricuas.
"Hoy Puerto Rico pierde más que un atleta. Pierde una leyenda. Gracias por tantas alegrías y por representar nuestra bandera con orgullo", afirmó la Federación de Baloncesto de Puerto Rico en un mensaje en la red social X. "Tu legado vivirá en cada cancha y en cada generación que inspiraste".
Ingresó en el Salón de la Fama de la FIBA en 2019 y hasta tuvo una breve y fallida carrera como aspirante a senador. También estuvo rodeado por algunos escándalos, como su supuesto uso de esteroides al final de sus años europeos y una condena por posesión de drogas después de que se hallaron más de 200 plantas de marihuana en una casa en la que estaba residiendo.
(Escrito por Carlos Serrano)