¿Chau Mundial 2026? Las dos figuras de Francia que están al borde de quedarse afuera del torneo

¿Chau Mundial? Las dos figuras de Francia que pueden perderse el torneo

A poco más de un mes y medio del comienzo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, la Selección de Francia puede quedarse sin dos de sus figuras. Didier Deschamps ultima detalles en la preparación de la lista definitiva para dicho torneo para la que tiene como fecha límite para presentar el próximo sábado 30 de mayo. Después de la baja obligada de Hugo Ekitike, ahora hay otros futbolistas que están en duda y que el DT deberá definir si los incluirá o no.

Quiénes son las dos estrellas de Francia que pueden quedarse afuera del Mundial 2026

Eduardo Camavinga sería uno de los apuntados a quedar sin Mundial 2026 y la decisión sería plenamente de Deschamps. Según informaron desde el medio local Téléfoot, el entrenador evalúa dejar afuera de la nómina oficial al volante que no jugó la Copa del Mundo obtenida en Rusia 2018 y fue subcampeón en Qatar 2022 a manos de la Selección Argentina. El técnico optaría por darle lugar a otros mediocampistas que estarían por arriba del hombre del Real Madrid en su consideración.

Por otro lado, Ferland Mendy es otro de los jugadores que hoy está descartado para el certamen. En su caso, su ausencia sería producto de una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha sufrida el pasado domingo 3 de mayo en el cruce del "Merengue" contra el Espanyol por LaLiga y será baja por al menos cinco meses en el caso de que sea operado. En principio, el defensor de La Casa Blanca se perderá el resto de la temporada.

Eduardo Camavinga puede perderse el Mundial 2026 con Francia

La figura de Francia que ya se quedó sin Mundial 2026

La baja sensible que Didier Deschamps tuvo de cara al torneo que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México es Hugo Ekitike. El delantero del Liverpool de Inglaterra sufrió la rotura del tendón de Aquiles derecho y no tendrá tiempo de recuperación suficiente para llegar en buenas condiciones al torneo. El triste hecho que lo dejará afuera de la lista ocurrió el pasado 14 de abril cuando los "Reds" cayeron 2 a 0 ante el Paris Saint Germain de Francia en el duelo correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League en Anfield.

El fixture de Francia en el Mundial

Fecha 1 - Martes 16 de junio a las 16 - Francia vs. Senegal

vs. Senegal Fecha 2 - Lunes 22 de junio a las 18 - Francia vs. Irak.

vs. Irak. Fecha 3 - Viernes 26 de junio a las 16 - Noruega vs. Francia.

Los grupos del Mundial