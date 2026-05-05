Se hace en 10 minutos: cómo hacerse el rodete elegante que es tendencia para el otoño-invierno 2026.

Hay un rodete muy elegante que va a ser tendencia este otoño-invierno 2026 y que podés hacer vos misma en casa en simples pasos. Se trata de una opción muy fácil de hacer y versátil que mezcla feminidad y elegancia con naturalidad, ideal para elevar cualquier look del día a día, sin verte tan producida.

Durante estos últimos años, los rodetes tirantes con gel, así como las colitas, fueron el peinado elegido por todas para verse arregladas y elegantes sin necesidad de pasar horas frente al espejo. Sin embargo, el nuevo lema en las tendencias es decirle adiós a la perfección, hola a la naturalidad.

Cada año surgen nuevas tendencias en peinados y las redes se llenan de tutoriales de chicas mostrando cómo hacerlos. Esta vez, es el turno del rodete elegante, impulsado por creadoras de contenido que buscan looks más suaves, favorecedores para todas y fáciles de replicar en casa.

Este rodete, en contraposición con el clean look, no busca peinados perfectamente pulidos con gel, sino todo lo opuesto: un look romántico y casual, con mechones ondulados que salen de él. Estos pedacitos de pelo, aunque puedan parecer un detalle mínimo, hacen toda la diferencia, aportando frescura.

La idea es que estés bien peinada pero sin perder naturalidad, algo que suele pasar con los peinados tirantes y con gel. El paso a paso es más largo, pero una vez que le tomes la mano, vas a ver lo fácil que es.

Cómo hacerse el rodete elegante en tendencia para este otoño-invierno 2026.

Tutorial de rodete elegante en tendencia para el otoño-invierno 2026

Paso 1

Agarrate el pelo con las dos manos y hacete una media colita. Sostenela con una gomita de pelo, idealmente de algún color como negro o marrón, que se camufle con tu color de cabello.

Paso 2

Meté un dedo de tu mano derecha en el centro de la media colita para crear un espacio.

Paso 3

Con la otra mano, agarrá un mechón del lado izquierdo y metelo dentro del espacio que creaste. Tiene que salir todo el mechón izquierdo por ahí. Repetí lo mismo con el mechón derecho.

Paso 4

Con el pelo que te sobra de abajo, hacete una trenza.

Paso 5

Meté la trenza dentro de los espacios que creaste entre los mechones de arriba. No te obsesiones con hacerlo perfecto, ya que la idea es que quede efortless, desprolijo, como si no te hubieses esmerado en peinarte.

Paso 6

Sacá pequeños mechones del rodete para darle más naturalidad.

Paso 7

Agarrá una planchita o buclera y enrulá los pequeños mechones para darles más forma. ¡Listo!