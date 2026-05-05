Qué pasó con el crucero varado: confirman nuevo caso de hantavirus y España niega recibirlo

Qué pasó con el crucero varado: confirman nuevo caso de hantavirus y España no lo recibe

La situación del crucero MV Hondius se agrava luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirme un segundo caso de hantavirus. El buque sigue varado en Cabo Verde, ya que España neto recibir la embarcación en Canarias. Mientras tanto, Argentina mantiene un seguimiento epidemiológico y alerta por posibles vínculos con su territorio.

En este contexto, la compañía Oceanwide Expeditions informó que la nueva víctima es una pasajera neerlandesa que falleció el 27 de abril, sumándose a los tres decesos ya registrados durante la travesía. Además, otro pasajero británico fue evacuado previamente y permanece en cuidados intensivos en Johannesburgo, Sudáfrica, mientras dos tripulantes siguen con síntomas respiratorios agudos y requieren atención urgente. La OMS confirmó un segundo caso de hantavirus, lo que eleva a dos las infecciones verificadas en laboratorio.

Por lo tanto, la situación médica a bordo involucra a casi 150 personas, entre pasajeros y tripulación, que permanecen aislados en el buque fondeado frente a Cabo Verde.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El crucero continúa varado

La OMS había anunciado que España recibiría el crucero en Canarias para realizar una investigación epidemiológica completa y una desinfección del barco. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad español desmintió esa versión y aclaró que aún no se tomó ninguna decisión, a la espera de más datos epidemiológicos. En consecuencia, el destino del Hondius sigue siendo incierto, ya que Cabo Verde mantiene su negativa a permitir el desembarco por razones de seguridad sanitaria.

Qué pasó con el crucero varado: confirman nuevo caso de hantavirus y España no lo recibe

A su vez, autoridades regionales en Canarias expresaron preocupación y consideraron que lo “razonable” sería atender el brote en Cabo Verde, evitando una escala adicional. Mientras tanto, la OMS pidió a los pasajeros permanecer en sus camarotes y coordina con países implicados para evacuar a los enfermos más graves.

Alerta epidemiológica en Argentina

En paralelo, Argentina sigue de cerca el caso y el Ministerio de Salud informó que recibió la notificación del conglomerado de enfermedades respiratorias graves y mantiene intercambio con organismos internacionales. Asimismo, el boletín oficial argentino destacó que el buque había ingresado en Ushuaia en noviembre de 2025 y realizó viajes por el Atlántico Sur antes de zarpar hacia Cabo Verde.

Por lo tanto, las autoridades nacionales evalúan antecedentes epidemiológicos vinculados al itinerario y colaboran con la investigación internacional. El comunicado argentino también subrayó que Tierra del Fuego no registra hantavirus desde 1996, mientras que la región sur del país se mantiene en zona de seguridad epidemiológica. No obstante, el Ministerio de Salud advirtió que se continúa recabando información sobre el estado de salud de los pasajeros y el posible vínculo epidemiológico entre los casos reportados.