Vencimiento de VTV en mayo 2026: a qué patentes les toca renovar este mes en CABA y Provincia de Buenos Aires

VTV.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) vuelve a ser un trámite para ocuparse en mayo de 2026. En un contexto de controles más estrictos en rutas y accesos, miles de conductores deben ponerse al día para evitar multas y garantizar condiciones mínimas de seguridad.

El sistema mantiene su lógica histórica: ordenar la demanda según la terminación de la patente. Así, después de abril (terminadas en 4), ahora es el turno de quienes tienen vehículos finalizados en 5. La medida, sostenida en el tiempo y replicada en distintas jurisdicciones, busca evitar colapsos en las plantas verificadoras y mejorar la fiscalización.

Qué autos deben hacer la VTV en mayo 2026

En mayo, deben realizar la VTV los vehículos con patente terminada en 5, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como en la Provincia. Sin embargo, las condiciones de obligatoriedad varían según la jurisdicción.

En CABA, el trámite alcanza a autos particulares con más de 4 años desde su patentamiento o que superen los 64.000 kilómetros. En la Provincia de Buenos Aires, el requisito es más estricto: todos los vehículos deben verificarse a partir de los 2 años de antigüedad.

Además, existe una diferencia clave: algunos autos bonaerenses de entre 5 y 10 años pueden obtener una vigencia de hasta dos años si aprueban la inspección, lo que reduce la frecuencia del trámite.

VTV.

Cuánto cuesta hacer la VTV y qué hay que llevar

Los valores actualizados muestran una brecha entre jurisdicciones. En la Provincia de Buenos Aires, la tarifa para autos particulares asciende a $97.057,65, mientras que el costo es de $75.756,89 en CABA. En ambos casos, las motos pagan montos significativamente menores.

Para realizar el trámite, es obligatorio presentarse con DNI, licencia de conducir vigente y cédula verde o azul. También se exige contar con elementos de seguridad como matafuegos con carga vigente y balizas. Además, se debe tener turno previo y comprobante de pago.

El sistema contempla beneficios: jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos, así como personas con discapacidad, pueden acceder a descuentos del 50% o incluso a la exención total, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Multas, controles y por qué no conviene postergar el trámite

Circular con la VTV vencida no es un detalle menor. Las multas pueden superar los $300.000 y los controles se intensificaron en los últimos años, en línea con una política de mayor fiscalización vial.

Más allá de la sanción económica, el trasfondo apunta a la seguridad: la VTV permite detectar fallas mecánicas que no siempre son visibles y reduce el riesgo de accidentes. En un país donde el debate por la seguridad vial sigue vigente, cumplir con este requisito se mantiene como una obligación legal y una responsabilidad individual.