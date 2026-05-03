Tolima vs Nacional: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo B de la Copa Libertadores

A partir de las 23:00 (hora Argentina) el próximo miércoles 6 de mayo, Nacional visita a Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del grupo B de la Copa Libertadores.

Así llegan Tolima y Nacional

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

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Últimos resultados de Tolima en partidos de la Copa Libertadores

Tolima ganó el encuentro previo ante Coquimbo Unido por 3-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, han vencido su valla 4 veces y logró marcar 6 goles a favor.

Últimos resultados de Nacional en partidos de la Copa Libertadores

Nacional cayó derrotado 2 a 4 ante Universitario. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 6 goles y recibió 6.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Nacional se impuso por 3 a 1.

El Vinotinto y Oro lidera el Grupo B en esta competencia con 4 goles y 4 puntos, mientras que Nacional se sitúa en segunda posición y sumó 4 y anotó 6 tantos.

Fechas y rivales de Tolima en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo B - Fecha 5: vs Coquimbo Unido: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 6: vs Universitario: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Nacional en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo B - Fecha 5: vs Universitario: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 6: vs Coquimbo Unido: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Tolima y Nacional, según país