Botafogo vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo E de la Copa Sudamericana

El juego entre Botafogo y Racing Club se disputará el próximo miércoles 6 de mayo por la fecha 4 del grupo E de la Copa Sudamericana, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el Engenhão.

Así llegan Botafogo y Racing Club

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

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Últimos resultados de Botafogo en partidos de la Copa Sudamericana

Botafogo ganó por 3-0 el juego pasado ante Independiente Petrolero. En los últimos 2 partidos disputados se llevó 1 victoria y empató 1. En ellos, le han encajado 3 goles y ha convertido 7.

Últimos resultados de Racing Club en partidos de la Copa Sudamericana

El anterior partido disputado entre Racing Club finalizó en empate por 1-1 ante Caracas. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 1 partido perdido. Logró convertir 6 goles y le han marcado 5.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y Botafogo lo ganó por 2 a 3.

El Grupo E es liderado por Botafogo con 7 unidades y 7 anotaciones. Por su parte, La Academia está en tercera posición en la tabla habiendo sumado 4 puntos y anotado 6 goles.

Fechas y rivales de Botafogo en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo E - Fecha 5: vs Independiente Petrolero: 20 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 6: vs Caracas: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo E - Fecha 5: vs Caracas: 21 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 6: vs Independiente Petrolero: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Botafogo y Racing Club, según país