Con la bandera de la autonomía provincial, Insfrán se reunió con intendentes para analizar el escenario nacional

En un contexto de tensión política y económica con el gobierno libertario tras los pedidos de intervención federal, intendentes y jefes de comisiones de fomento de Formosa expresaron su respaldo al gobernador Gildo Insfrán. El encuentro, encabezado por el ejecutivo provincial, se centró en la defensa de la autonomía provincial, la unidad política y el impacto del ajuste fiscal.

Según indicó la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), la reunión tuvo como objetivo reafirmar el acompañamiento a la gestión provincial frente a lo que consideran “afrentas externas y cuestionamientos a la institucionalidad local".

Julio Murdoch, intendente de Laguna Naineck, ofició como uno de los voceros y destacó la necesidad de sostener la unidad. “Expresamos el apoyo a la gestión del gobernador y a la voluntad popular”, señaló.

Posición de los intendentes locales

El intendente de El Espinillo, David Báez, también tomó la palabra en la reunión y rechazó propuestas de intervención federal impulsadas desde sectores opositores. “Formosa no tiene nada en qué ser intervenida”, afirmó, defendiendo la gestión provincial y el trabajo cotidiano en los municipios.

Báez subrayó además que, pese a las dificultades económicas, la prioridad es la administración local y la continuidad de los proyectos en marcha. Su mensaje reforzó la línea de unidad política planteada en la reunión.

Cuestionamientos al ajuste del Gobierno nacional

Uno de los ejes centrales del debate fue el impacto del ajuste del Gobierno nacional sobre las provincias. Los intendentes advirtieron sobre la caída de la recaudación y el recorte de fondos coparticipables, y señalaron que esto afecta directamente a la capacidad de gestión local.

Murdoch fue crítico al describir la situación como parte de un “esquema programático” que impacta en el consumo y en las finanzas provinciales. Además, defendió el carácter constitucional de la coparticipación al remarcar que los recursos “son genuinos de cada provincia” y están establecidos por ley.

En este contexto, también se mencionó la tensión en torno a la distribución de fondos y la discusión sobre la coparticipación federal, un tema recurrente en la relación entre Nación y provincias.

Pese al escenario adverso, Formosa se destacó por sostener el equilibrio fiscal durante 2025. Según informes económicos citados en la reunión, la provincia logró cerrar el año con superávit, ubicándose entre un grupo reducido de distritos que no terminaron en déficit.

Entre ellos se encuentran Córdoba, Jujuy, Neuquén, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán. Sin embargo, Formosa se posiciona como la única provincia del NEA en mantener cuentas positivas, en contraste con la mayoría de los distritos del país.