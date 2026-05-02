Diego Peretti rompió el silencio tras ser operado de urgencia: "Estoy"

Diego Peretti ya se encuentra en su casa.

La preocupación se instaló rápido y corrió como reguero de pólvora en el ambiente artístico. El nombre que encendió las alarmas fue el de Diego Peretti, luego de que trascendiera que había sido sometido a un procedimiento cardíaco.

Durante varias horas, el hermetismo alimentó todo tipo de versiones. Pero fue el propio actor quien decidió salir a hablar y ponerle fin a la incertidumbre, con un mensaje claro que llevó tranquilidad.

¿Qué dijo Diego Peretti sobre su salud?

“Fui a hacerme un examen de rutina”, explicó, dejando en evidencia que todo comenzó lejos de una urgencia extrema. Sin embargo, ese control terminó siendo clave: los médicos detectaron una obstrucción en una arteria que debía ser tratada.

El procedimiento fue inmediato, pero controlado. “Me pusieron un stent”, detalló, marcando que la intervención se realizó a tiempo y sin complicaciones mayores.

Lejos del dramatismo que suele rodear este tipo de noticias, Peretti sorprendió por el tono sereno con el que contó todo. Incluso, reveló que la operación fue rápida y ambulatoria. “Fueron dos horas, a las dos o tres horas ya salí del sanatorio”, aseguró.

La frase que más alivio generó llegó después. “Ya estoy bien, gracias a Dios”, dijo, despejando cualquier duda sobre su estado de salud y mostrando que el susto ya quedó atrás.

Diego Peretti ya tiene fecha de regreso

Pero no solo eso. El actor también dejó en claro que su recuperación fue tan favorable que ya tiene fecha de regreso al trabajo. “Reinicio el teatro la semana que viene”, adelantó, confirmando que volverá a escena en breve.

El episodio generó una fuerte reacción entre colegas y seguidores, que durante esos días se volcaron a enviarle mensajes de apoyo. Un gesto que el propio Peretti no dejó pasar. “Gracias por la preocupación”, expresó.

La foto que compartió Diego Peretti.

En paralelo, también dio señales en sus redes sociales, donde compartió una imagen relajada que muchos interpretaron como una confirmación silenciosa de que todo está bajo control.

Así, lo que empezó como una noticia que generó alarma terminó en alivio. Con una intervención a tiempo y una recuperación rápida, el actor ya piensa en volver a su rutina. Porque esta vez, el final fue distinto: del susto a la tranquilidad.