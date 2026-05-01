Diego Peretti atravesó un susto de salud que lo obligó a frenar su actividad. El actor se presentó el pasado martes en el ICBA (Instituto Cardiovascular de Buenos Aires) para realizarse un chequeo cardíaco de rutina, pero los médicos detectaron una irregularidad y decidieron no darle el alta. Lo dejaron internado por precaución para hacerle estudios más profundos.

Los resultados confirmaron lo que los especialistas sospechaban: Peretti tenía una cardiopatía isquémica, una condición que se produce cuando las arterias coronarias se estrechan y no dejan pasar la sangre con normalidad hacia el corazón. Al día siguiente, el miércoles, fue sometido a una angioplastia con colocación de stent, un procedimiento habitual para estos casos que permite abrir la arteria afectada y restablecer el flujo sanguíneo.

La intervención salió bien

Las noticias fueron tranquilizadoras. La operación fue exitosa y el actor se recupera sin complicaciones dentro de la clínica. Se espera que en los próximos días reciba el alta médica, aunque deberá guardar reposo durante un tiempo antes de retomar su actividad habitual.

La periodista Maribel Leone fue quien dio los primeros detalles sobre la situación. Según explicó, todo surgió a partir de ese control que parecía de rutina. Los médicos notaron algo fuera de lo normal y actuaron rápido, lo que permitió resolver el problema a tiempo.

La obra que tuvo que suspender

Peretti se encuentra en plena temporada con la obra "El jefe del jefe", que se presenta en el Paseo La Plaza. Las funciones de esta semana fueron suspendidas a raíz de la internación, pero la idea es que el actor vuelva a subirse a las tablas la semana que viene. Tiene una función programada para el 8 de mayo.

Diego Peretti es uno de los actores más reconocidos y queridos del espectáculo argentino. Con una carrera que abarca cine, televisión y teatro, el actor de 66 años se mantiene en actividad constante. Su presencia en las tablas con "El jefe del jefe" es la confirmación de que nunca dejó de trabajar, incluso en una etapa en la que muchos colegas de su generación eligen un ritmo más pausado.

El episodio de salud encendió las alarmas entre sus seguidores, pero el parte médico favorable permitió descomprimir la situación. La cardiopatía isquémica es una de las afecciones cardiovasculares más frecuentes y, detectada a tiempo, se resuelve con procedimientos como el que le realizaron a Peretti. La clave, coinciden los especialistas, es justamente lo que hizo el actor: hacerse los controles de rutina.

El dato que tranquiliza

El stent que le colocaron funciona como una pequeña estructura metálica que mantiene abierta la arteria y evita que vuelva a estrecharse. Es un procedimiento mínimamente invasivo que permite una recuperación relativamente rápida, y es probable que Peretti retome su vida normal en poco tiempo. Por ahora, el actor descansa en el ICBA a la espera del alta y con la vista puesta en su regreso al escenario del Paseo La Plaza.