Qué película recomendada ver en Netflix este feriado y fin de semana largo del 1, 2 y 3 de mayo 2026

"Cuestión de confianza", disponible en Netflix. (Crédito de foto: Twisted Pictures)

El cine de suspenso ha encontrado en la última década una bocanada de aire fresco gracias a directores que se atreven a mezclar la tensión clásica con estéticas oníricas y perturbadoras. En este escenario, Carlson Young se consolida como una de las voces más interesantes del género tras el estreno de su nueva obra, Cuestión de confianza, disponible en Netflix. La película llega en un momento de auge para los thrillers independientes, donde la atmósfera y la construcción psicológica de los personajes pesan tanto como los giros de guion, logrando que el espectador no solo mire la pantalla, sino que se sumerja en la paranoia de sus protagonistas.

Intriga, suspenso y reparto en "Cuestión de confianza"

La trama de esta película gira en torno a Lauren Lane, interpretada magistralmente por Sophie Turner. Lauren es una estrella de Hollywood que, tras verse envuelta en un escándalo mediático devastador, decide buscar refugio en una casa aislada para escapar del ojo público. Sin embargo, lo que debía ser un retiro de sanación se convierte en una pesadilla cuando descubre que no está sola y que ha sido traicionada por la persona en quien más confiaba.

Acompañando a Turner, el elenco cuenta con figuras de peso como Katey Sagal, Billy Campbell y Rhys Coiro, quienes aportan las capas necesarias de ambigüedad para que el espectador nunca sepa realmente en quién confiar.

Un dato curioso sobre su producción es que, aunque la historia transcurre en un entorno boscoso que remite al norte de Estados Unidos, se grabó principalmente en locaciones de Ciudad de México y los alrededores de las montañas del Ajusco, aprovechando una imponente casa de estilo Tudor que refuerza la atmósfera claustrofóbica de la película.

Sophie Turner protagoniza "Cuestión de confianza". (Crédito de foto: Twisted Pictures)

¿Por qué verla este fin de semana?

El plan ideal para cortar con la rutina del fin de semana largo del viernes 1°, sábado 2 y domingo 3 de mayo es sumergirse en una historia que te obligue a teorizar. Cuestión de confianza es perfecta para esto porque no es el típico "slasher" de supervivencia; es un duelo de mentes donde el suspenso se cocina a fuego lento hasta estallar en un tercer acto frenético.

La dirección de Carlson Young logra que la casa se sienta como un personaje más, utilizando las sombras y el aislamiento para generar una inquietud constante. Verla este fin de semana es la excusa perfecta para apagar las luces, dejar el celular de lado y dejarse llevar por una narrativa que explora los rincones más oscuros de la fama y la traición. Si buscás adrenalina, esta es tu película.