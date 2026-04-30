El presidente de Paraguay visitará Taiwán en mayo, en medio de la presión de China

Imagen de archivo del presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante la Reunión Anual de la Junta de Gobernadores del Grupo BID, en Luque, Paraguay.

​El presidente paraguayo, Santiago Peña, viajará a Taiwán desde el 7 de mayo en una visita de Estado destinada a profundizar ‌los lazos diplomáticos y económicos, ‌según informaron su oficina y las autoridades taiwanesas, mientras China intensifica sus esfuerzos para alejar al país sudamericano de su apoyo histórico a Taipéi.

Este viaje será la segunda visita de Peña como presidente a Taiwán, uno de los doce únicos países que aún mantienen relaciones diplomáticas formales con la isla autogobernada, que es reclamada por Pekín. Paraguay es ​el último aliado diplomático ⁠de Taiwán en Sudamérica.

Se espera que Peña permanezca al menos cuatro ‌días en Taiwán, con reuniones centradas en la cooperación ⁠bilateral y el comercio, informó la oficina ⁠presidencial el miércoles. Su Gobierno ha reiterado en varias ocasiones que los lazos con Taipéi se basan en valores democráticos compartidos.

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El Ministerio de Relaciones ⁠Exteriores de Taiwán informó que esta es la primera visita ​de Estado de Peña, durante la cual encabezará ‌una delegación de alto nivel del ‌Gobierno y el sector empresarial del 7 al 10 de mayo, ⁠firmará acuerdos de cooperación y se reunirá con el presidente Lai Ching-te.

La visita se conoce en un momento en que China intensifica sus acercamientos a la clase política paraguaya. Un informe de Reuters de ​marzo detalló cómo ‌más de una docena de parlamentarios, periodistas y figuras de la oposición han visitado China desde fines de 2023, en el marco de un creciente debate interno sobre si mantener relaciones con Taiwán conlleva costos económicos.

Estos esfuerzos se desarrollan en ⁠un contexto de competencia geopolítica en América Latina, mientras Washington, bajo la presidencia de Donald Trump, busca reafirmar su influencia y profundizar la cooperación en materia de defensa y minerales críticos.

Paraguay, importante productor de carne vacuna y soja, no puede vender directamente a China porque Pekín se niega a comerciar con países que reconocen a Taipéi. En cambio, los envíos llegan al ‌mercado chino a través de terceros países, lo que reduce los beneficios. Al mismo tiempo, los productos chinos están llegando en grandes cantidades a Paraguay, con importaciones que superarán los 6.000 millones de dólares en 2025, una cifra récord, según datos oficiales.

Peña, cuyo mandato finaliza en 2028, ha rechazado públicamente ‌esos argumentos. Su Gobierno ha reafirmado su apoyo a Taiwán a pesar de la presión de Pekín y el cambio en la opinión pública.

El acercamiento de ‌Pekín a Paraguay ⁠sigue un patrón observado en toda la región. Panamá, la República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y, más recientemente, Honduras, ​cambiaron su reconocimiento tras la presión ejercida por China y sus promesas de comercio e infraestructura.

La presidencia paraguaya dijo que informaría más detalles sobre la visita el jueves.

Con información de Reuters