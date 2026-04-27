El Gobierno homologó la paritaria de Comercio: aumento del 5% en tres meses

A casi un mes de haberse cerrado la paritaria de los empleados de comercio, el Gobierno oficializó el acuerdo a través del Ministerio de Capital Humano, que confirmó su homologación. El entendimiento contempla una suba salarial del 5%, a aplicarse entre abril y junio. Este incremento alcanza a los trabajadores de la rama general encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y, además, incluye una cláusula que permite adelantar tramos en caso de que se agrave el contexto económico.

El aumento se calculará sobre los salarios básicos vigentes a marzo de 2026, incluyendo también las sumas no remunerativas existentes a esa fecha. Según lo acordado, se distribuirá en tres etapas: un 2% en abril, 1,5% en mayo y otro 1,5% en junio. Por otro lado, se estableció el pago de una suma fija no remunerativa de $ 20.000 mensuales durante esos tres meses, que se suma a los montos ya vigentes bajo ese mismo concepto.

Asimismo, con el objetivo de sostener el financiamiento del sistema de salud del sector, se definió un aporte adicional por parte de los empleadores destinado a la obra social OSECAC. El acuerdo rige desde el 1 de abril de 2026 y fija condiciones que no serán obligatorias para negociaciones salariales en Río Grande, Tierra del Fuego, aunque los valores acordados funcionarán como piso mínimo.

Paritaria de Comercio: detalles del incremento y sumas adicionales

El aumento del 5% se aplicará sobre los básicos de marzo de 2026 junto con las sumas no remunerativas, que ascienden a $ 100.000. Este esquema se abonará de manera escalonada en los tres meses mencionados. En cuanto a los adicionales no remunerativos, se resolvió extender hasta junio el pago de los montos de $ 40.000 y $ 60.000 que ya venían percibiéndose. Estos importes se mantendrán bajo esa modalidad hasta ese mes y luego pasarán al salario básico en julio.

A esto se suma la nueva asignación de $ 20.000 mensuales entre abril y junio, que también se incorporará al básico en julio en su último tramo. De esta manera, los trabajadores recibirán hasta $ 120.000 mensuales en conceptos no remunerativos durante el trimestre, los cuales serán progresivamente integrados al salario.

Así quedan las nuevas escalas salariales para un empleado de Comercio

Cómo impactan estos conceptos en el salario de un trabajador de Comercio

Las sumas no remunerativas serán consideradas para el cálculo de adicionales como presentismo y antigüedad, así como también para el aguinaldo, vacaciones, horas extras e indemnizaciones. Sin embargo, no estarán sujetas a aportes y contribuciones a la seguridad social, con excepción de los destinados a la obra social, el INACAP y los previstos en el convenio colectivo. En los casos de jornadas reducidas o tareas discontinuas, estos montos se abonarán de manera proporcional al tiempo trabajado.

El acuerdo tendrá vigencia desde abril de 2026 hasta marzo de 2031. Además, se estableció una instancia de revisión en junio de este año, que podrá activarse si alguna de las partes lo solicita para evaluar posibles ajustes en función de la evolución económica. También se definió que futuros incrementos mantendrán el carácter de no remunerativos y no acumulativos, en línea con la política salarial reciente del sector.