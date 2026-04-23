Paritarias de Empleados de Comercio: qué va pasar en mayo 2026 y qué buscan desde el sindicato

Cuánto cobran los empleados de comercio en mayo 2026.

La paritaria de Empleados de Comercio atraviesa un nuevo foco de tensión de cara a mayo de 2026. El gremio que conduce la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) advirtió que podría reabrir la negociación salarial y reclamar una suba mucho mayor si el Gobierno mantiene frenada la homologación del acuerdo firmado con las cámaras empresarias.

La discusión impacta de lleno sobre el convenio colectivo más grande del país, que alcanza a alrededor de 1,2 millón de trabajadores de supermercados, mayoristas, comercios de cercanía, cadenas y grandes empresas del sector.

Empleados de comercio: qué puede pasar con los sueldos en mayo 2026

El acuerdo original firmado entre el sindicato y las cámaras empresarias contemplaba una mejora del 5% para el trimestre abril-junio, distribuida en tres tramos:

2% en abril.

1,5% en mayo.

1,5% en junio.

Además, incluía una suma extraordinaria de $120.000 para compensar atrasos salariales de acuerdos anteriores. Sin embargo, ante la falta de homologación oficial, desde el gremio evalúan impulsar una nueva negociación con un reclamo que podría ubicarse entre el 17% y el 20% para el mismo período. De avanzar esa estrategia, mayo podría convertirse en un mes clave para redefinir escalas salariales dentro del sector mercantil.

Uno de los principales puntos de conflicto no sería solo el porcentaje salarial, sino también los aportes incluidos en el entendimiento.

Salarios de empleados de comercio.

Entre las observaciones oficiales aparecen:

El aumento de la contribución patronal destinada a la obra social OSECAC

El incremento del aporte solidario de trabajadores no afiliados

Diferencias con criterios fijados en la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo

En particular, el acuerdo elevaba ciertos aportes por encima de los límites pretendidos por el Gobierno.

Armando Cavallieri, representante del sindicato de Comercio.

Qué busca el sindicato de Comercio

Desde FAECYS sostienen que la intención es sostener el poder adquisitivo de los salarios frente a una inflación que sigue presionando sobre el bolsillo de los trabajadores. El gremio entiende que, si el acuerdo no se homologa, se pierde tiempo y capacidad de recuperación salarial. Por eso analiza endurecer la postura y pedir una recomposición más fuerte. También buscan preservar el financiamiento de la obra social y de estructuras de capacitación vinculadas al convenio.

No es la primera vez que ocurre una situación similar. El año pasado hubo demoras en la homologación de otro acuerdo y la tensión se resolvió luego de amenazas de medidas gremiales y pagos “a cuenta” por parte de grandes cadenas comerciales. Ese antecedente hace pensar que en mayo podrían repetirse negociaciones intensas entre empresas, sindicato y Gobierno.