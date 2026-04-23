De qué trata "DTF St. Louis", la serie de 7 capítulos que es tendencia en HBO Max: reparto y por qué verla

Jason Bateman y David Harbour en "DTF St. Louis". (Crédito de foto: HBO)

La serie DTF St. Louis se posiciona como una de las apuestas más llamativas dentro del catálogo de HBO Max, con una propuesta que mezcla comedia, drama y un enfoque contemporáneo sobre las relaciones personales. Ambientada en la ciudad estadounidense de St. Louis, la ficción explora la vida de un grupo de adultos que intentan navegar vínculos afectivos, deseos y frustraciones en una era atravesada por las apps de citas, la inmediatez emocional y la dificultad de comprometerse. Con un tono fresco y por momentos provocador, esta miniserie de siete capítulos, se apoya en diálogos filosos y situaciones cotidianas que rápidamente conectan con el espectador.

El hilo narrativo de "DTF St. Louis"

En cuanto a su trama, DTF St. Louis sigue a dos amigos que comparten una etapa de sus vidas marcada por la incertidumbre emocional y la búsqueda de sentido en sus relaciones. El título, que hace referencia a una expresión popular en el mundo de las citas casuales, funciona como punto de partida para reflexionar sobre algo más profundo: el contraste entre el deseo físico inmediato y la necesidad de conexión real. A lo largo de los episodios, los personajes atraviesan citas fallidas, romances inesperados y crisis personales que ponen en jaque sus propias ideas sobre el amor y el sexo.

Uno de los puntos fuertes de la serie es su capacidad para retratar la complejidad de los vínculos modernos. Lejos de idealizar las relaciones, muestra sus zonas grises: la ansiedad por responder mensajes, el miedo al rechazo, la superficialidad de ciertas interacciones y, al mismo tiempo, la posibilidad de encontrar algo genuino en medio del caos. Esto la convierte en una propuesta atractiva para quienes buscan historias actuales, con las que sea fácil identificarse. Además, todo esto lo retrata mientras en la serie, un grupo de investigadores intenta resolver quién es el asesino de uno de los dos amigos.

"DTF St. Louis", disponible en HBO Max. (Crédito de foto: HBO)

Elenco de la serie "DTF St. Louis"

Los protagonistas son el corazón de la serie. Quienes hilan la historia son David Harbour y Jason Bateman. Cada uno representa una forma distinta de encarar las relaciones. Sus personalidades coinciden muy bien, tanto que la amistad profundiza en sitios donde ni ellos imaginaban llegar. Hay muchos momentos de complicidad que aportan calidez a la historia. También se suman Linda Cardellini, Richard Jenkins, Joy Sunday, Peter Sarsgaard y Chris Perfetti.

La producción se destaca por su ritmo ágil y un humor ácido que equilibra los momentos más introspectivos. La narrativa logra alternar entre lo divertido y lo incómodo, generando una experiencia dinámica que mantiene el interés capítulo a capítulo.