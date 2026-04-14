Reparto de "Euphoria", temporada 3 de la serie de HBO Max: elenco y lista de actores

"Euphoria" llega a su tercera temporada. (Crédito de foto: HBO)

El regreso de Euphoria ya es una realidad. La esperada tercera temporada promete ser uno de los eventos televisivos más comentados del año. Tras una larga pausa marcada por retrasos de producción y agendas cruzadas de su elenco, la serie de HBO vuelve con nuevos episodios que, según adelantaron sus creadores, darán un salto temporal en la historia. Este cambio para la serie permitirá explorar a los personajes en una etapa más adulta, con conflictos aún más intensos y peligrosos, manteniendo el estilo visual provocador y la narrativa cruda que convirtió a la ficción en un fenómeno global.

Personajes conocidos y nuevas incorporaciones a "Euphoria"

Rue Bennett (Zendaya) : la protagonista de la historia vuelve con una evolución clave. Tras sus altibajos con las adicciones, esta nueva etapa la encuentra intentando reconstruirse, aunque los fantasmas del pasado la persiguen.

Lexi Howard (Maude Apatow): luego del impacto de su obra teatral en la temporada anterior, Lexi regresa con mayor protagonismo, enfrentando las consecuencias de haber expuesto la vida de sus pares.

Maude Apatow y Zendaya en "Euphoria" 3. (Crédito de foto: HBO)

Ali (Colman Domingo): el mentor de Rue sigue siendo una figura fundamental en su proceso de recuperación, aportando una mirada adulta y reflexiva dentro del caos adolescente.

Colman Domingo, en "Euphoria". (Crédito de foto: HBO)

Jules Vaughn (Hunter Schafer): el personaje continuará explorando su identidad y sus relaciones, especialmente el vínculo complejo que mantiene con Rue, uno de los ejes emocionales de la serie.

Hunter Schafer en "Euphoria". (Crédito de foto: HBO)

Rosalía: la artista española se suma al elenco en un papel aún envuelto en misterio, envuelta en el mundo de la fiesta, pero que ya genera enorme expectativa por su carisma y versatilidad.

Rosalía como parte del elenco de "Euphoria". (Crédito de foto: HBO)

Marshawn Lynch: el exjugador de la NFL continúa su incursión en la actuación con un personaje que, según se anticipa, tendrá un rol disruptivo y de mucho poder dentro de la trama.

Marshawn Lynch. (Crédito de foto: HBO)

Con estos regresos y nuevas caras, la serie creada por Sam Levinson buscará renovar su impacto sin perder su esencia. La tercera temporada no solo profundizará en las problemáticas de sus personajes, sino que también ampliará el universo narrativo que tanto cautivó a la audiencia desde su debut.

¿Última temporada para "Euphoria" en HBO Max?

En cuanto a su futuro, todo indica que esta podría ser la última entrega. Si bien no hay confirmación oficial por parte de HBO, Zendaya dejó entrever en recientes entrevistas que el cierre de la historia está cerca. Sus declaraciones alimentaron la idea de que el arco de Rue Bennett podría concluir en esta temporada, dándole un final definitivo a una de las series más influyentes de los últimos años.