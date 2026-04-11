¿El Encargado sin Francella? El ambicioso plan de Disney+ para expandir la serie con un nuevo protagonista

¿El Encargado sin Francella? El futuro de la serie con un nuevo protagonista.

Disney+ ya está enfocado en el futuro de El Encargado sin Guillermo Francella, protagonista de la serie que estrenará su temporada 4 este año. Los primeros detalles sobre la nueva producción centrada en Zambrano (Gabriel "El Puma" Goity), el enemigo de Eliseo Basurto.

El spin off, que ya comenzó sus grabaciones y llegará a mediados del 2027 a Disney+ propone una nueva mirada sobre el reconocido personaje del abogado Matías Zambrano. La nueva serie original de comedia negra protagonizada por Gabriel Goity (Matías Zambrano) está creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, cuenta con Guillermo Francella como productor ejecutivo y está dirigida por Martín Hodara.

La primera sinopsis revelada por Disney+ sostiene: "Zambrano (Goity) es un abogado penalista exitoso en lo profesional y fracasado en lo familiar. La serie retrata el complejo entramado que gira en torno al poder judicial y la vida cotidiana de este ambivalente personaje". La nueva producción está realizada por Pampa Films y buscará repetir el éxito de El Encargado, que a lo largo de sus temporadas pudo explotar con mucha comicidad la química de Francella y "El Puma" Goity como rivales en la ficción.

Cuándo se estrena la T4 de El Encargado en Disney+

Con estreno para el 2026, la cuarta temporada mostrará a un Eliseo nuevamente en apuros, tras imponerse en su enfrentamiento con el sindicato de encargados. Se espera que en la temporada 4 el malvado encargado llegue hasta los sectores más influyentes del poder. Pero no le será nada fácil porque Zambrano (Gabriel Goity), su histórico rival, lo acechará de cerca para desestabilizar su plan.

El Encargado volverá a contar con Viviana Puerta y Gastón Cocchiarale, y con nuevas participaciones de Darío Barassi, Mirta Busnelli y Martín Seefeld (que ya pasaron por la serie). Además, el querido Arturo Puig se sumará en los nuevos capítulos con un personaje aún no revelado. Todas las temporadas (3) de El Encargado pueden verse en Disney+.

La serie creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat suma en sus nuevos capítulos a Luis Brandoni, leyenda del cine, el teatro y la televisión, en un personaje importante aún no revelado (no se sabe si será un personaje nuevo creado para El Encargado o una participación de Manuel, el crítico gastronómico que encarnó en Nada). Su presencia en la serie marca una nueva colaboración con Guillermo Francella: la última vez que actuaron juntos fue en la comedia Mi obra maestra, de Cohn y Duprat.