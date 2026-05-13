Conmoción en Castelar: una niña denunció un abuso grupal en la Plaza del Vagón

Una nena de 13 años denunció haber sido abusada sexualmente por tres hombres en Plaza del Vagón, ubicada en el partido bonaerense de Castelar. De acuerdo a la declaración de la menor, se encontraba caminando por la zona en dirección al trabajo de su madre cuando fue abordada por los sujetos y en plena vía pública tocaron sus partes íntimas.

La causa está en manos de la Unidad Fiscal N° 6 del Municipio de Morón, a cargo del fiscal Fernando Siquier Rodríguez. La carátula del hecho es "abuso sexual simple". El caso requirió de la activación de un protocolo de contención llevado a cabo por personal del Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal.

En este momento, el objetivo de la fiscalía es encontrar a los responsables del ataque sexual. Para ello, acudieron al relevamiento de cámaras de seguridad dispuestas en el área de la Plaza del Vagón.

Autoridades judiciales indicaron también a medios locales que, si bien ayer por la mañana, la adolescente, oriunda del partido de Merlo, debía presentarse para hablar con miembros del Centro de Asistencia y no lo hizo, su madre se encuentra en comunicación constante con el fiscal para obtener detalles y avances de la investigación. Además, en los próximos días, la joven debería ampliar su declaración.

Abuso sexual en Castelar: cómo ocurrió el hecho

El lunes 11 de mayo cerca de las 19.20, la nena de 13 años caminaba con destino al trabajo de su madre ubicado en la calle Gobernador Luis García al 1200. Sin embargo, diez cuadras antes, a la altura de Plaza del Vagón, tres hombres que provenían del Vagón Cultural se acercaron a ella y la abusaron sexualmente para luego escapar.

La joven llegó rápidamente al trabajo de su madre y, una vez allí, le contó lo sucedido y la mujer llamó al 911 para hacer la denuncia. Algunos minutos después, oficiales de la Comisaría 7° de Castelar acudieron al domicilio de Gobernador Luis García para tomar la denuncia correspondiente.

Mendoza: detuvieron a un celador acusado de abusar de la nena que había ido armada al colegio

En septiembre del 2025, una nena de 14 años acudió armada a la escuela secundaria Marcelino H. Blanco de Mendoza. En la institución, se atrincheró con el revólver por horas hasta que, durante un operativo de emergencia y de extremo cuidado, lograron que la pequeña entregara el arma.

Durante estos meses, se especuló con la posibilidad de que la nena fuera víctima de bullying, pero tras hablar con un equipo especializado de psicólogos y trabajadores sociales, la adolescente denunció que había sido abusada sexualmente por el celador del colegio. El sujeto se encuentra detenido y bajo investigación.