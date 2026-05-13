El primer síntoma para detectar el Parkinson: un especialista reveló a qué hay que prestarle atención

El primer síntoma para detectar el Parkinson: a qué prestarle atención, según especialistas

Más de 8,5 millones de personas en todo el mundo padecen Parkinson, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Se trata de una enfermedad degenerativa que, si bien no tiene cura, cuenta con un tratamiento para que las personas que la padecen puedan llevar una mejor calidad de vida.

El Parkinson es un trastorno del sistema nervioso que provoca que las células nerviosas de ciertas partes del cerebro se debiliten, dañen y mueran. Esto puede llevar a que las personas experimenten problemas de movimiento y equilibrio, temblores incontrolables en las manos y rigidez muscular. El cuadro suele empeorar con el tiempo y las personas pueden perder su habilidad para caminar, hablar y hasta realizar actividades cotidianas simples.

Parkinson: cuál es el primer síntoma que puede alertar sobre la enfermedad

A pesar de que se conoce la enfermedad hace décadas, no existe una cura definitiva y la enfermedad suele tener diagnósticos tardíos. De acuerdo a Juan Ferrario, doctor en Ciencias Biológicas e investigador especializado en esta patología, el primer síntoma detectable es la rigidez muscular.

"Inicialmente es muy difícil de detectar”, explicó el experto en declaraciones a LN+. En ese sentido, señaló que el 90% de los casos se manifiestan entre los 50 y 60 años, pero existe un componente genético que puede adelantar la aparición de los síntomas.

Al notar algún tipo de rigidez muscular o cualquier síntoma extraño, la clave está en consultar con un profesional de la salud, ya que esta es la mejor forma de que se le brinde a la persona un diagnóstico exacto. Entre los diferentes profesionales, el especialista recomendó que, si se determina que una persona tiene Parkinson, se puede trasladar a centros especializados de movimientos anormales.

La discriminación laboral a personas con Parkinson

Respecto a la enfermedad, Ferrario aclaró que los problemas que suelen presentarse en personas que padecen esta enfermedad son motores, pero no cognitivos. "Salvo en casos puntuales, mentalmente están en perfectas condiciones”, explicó el especialista.

En ese sentido, señaló que, tras descubrir la enfermedad, “la mayoría de los pacientes sufre discriminación en el ámbito laboral”. “Existe una tendencia social a alejar a los afectados de sus puestos de trabajo bajo la falsa premisa de que no pueden llevar una vida normal bajo tratamiento”, lamentó el experto. Sin embargo, recordó que la enfermedad no anula las capacidades cognitivas ni intelectuales de las personas que la padecen.