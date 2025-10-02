Qué digo Gerardo Romano sobre el Parkinson.

Gerardo Romano habló de su lucha contra el Parkinson, enfermedad que le fue diagnosticada hace seis años, y emocionó a Migue Granados con una profunda reflexión sobre la vida. Las palabras del actor de El Marginal, quien recientemente volvió al teatro con la comedia El Secreto.

OLGA invitó a Gerardo Romano para una entrevista con Migue Granados y cuando el humorista le preguntó por el Parkinson, el actor reveló: "Es duro, es difícil porque te marcan el boleto y la gente se deprime, se angustia, se va para abajo y no quiere que la vean porque es una enfermedad de viejos por la senectud. Y ser viejo está muy mal visto, la gente disimula ser viejo".

La emotiva reflexión de Gerardo Romano sobre la vida

"¿Cuánto te enojaste por la mala suerte de que te haya tocado a vos?", le consultó Migue Granados. Y Gerardo Romano aseguró: "No me enojé, huyo hacia adelante. Voy al Club Armenio, ando en bicicleta, hablo con mis hijos, no me quiero bajar de la fiesta ni en pedo".

"En la vida no me he privado de nada, en la duda lo hice", cerró Gerardo Romano, quien en la actualidad comparte escenario con Ana María Picchio y Rodrigo Noya en el Multitabarís.