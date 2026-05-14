Los jugadores que se quedan sin Mundial 2026 en la Selección Argentina por decisión de Scaloni

El entrenador Lionel Scaloni

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y en la Selección Argentina también llegaron las primeras decisiones fuertes. Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 futbolistas reservados para la Copa del Mundo y, más allá de las sorpresas y los nombres nuevos, hubo ausencias que no pasaron inadvertidas. Varios jugadores que habían formado parte del ciclo en el último año y medio quedaron afuera de la consideración del entrenador y, salvo un giro inesperado, ya parecen tener cerrada la puerta para la gran cita en Estados Unidos, México y Canadá.

La competencia interna en la "Scaloneta" es cada vez más exigente. El recambio generacional, la consolidación de futbolistas en Europa y la aparición de jóvenes talentos terminaron desplazando a jugadores que habían tenido oportunidades recientes. Entre lesionados, apuestas que no terminaron de convencer y futbolistas relegados por rendimiento, Scaloni comenzó a delinear el grupo definitivo con el que buscará defender el título conseguido en Qatar 2022.

Los jugadores más destacados que se quedan sin Mundial 2026

Paulo Dybala

El jugador más importante que no entró ni siquiera en la prelista de 55 jugadores es Paulo Dybala. Campeón del mundo con Argentinaen 2022, tuvo muchas lesiones esta temporada en la Roma que lo marginaron de la pelea por ser citado. Y a ellos hay que sumarle el surgimiento de nuevos nombres en su posición, que lo fueron tapando y dejando sin lugar para Scaloni.

Tomás Palacios

El primer caso es el de Tomás Palacios. El defensor central surgido en Talleres y con pase perteneciente al Inter de Italia había sido una de las grandes sorpresas de las últimas convocatorias. Sin embargo, pese a haber integrado amistosos recientes, nunca logró sumar minutos oficiales y perdió terreno en una defensa donde la experiencia de Cristian Romero, Otamendi y Lisandro Martínez pesa demasiado.

Julio Soler

Otro de los que quedó relegado es Julio Soler. El lateral izquierdo del Bournemouth supo ser una apuesta de Scaloni para cubrir ausencias en Eliminatorias y hasta integró convocatorias tras destacarse en la Sub 20. Pero la presencia de Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Facundo Medina y Gabriel Rojas terminó dejándolo sin espacio dentro de la lista.

Lautaro Rivero

Lautaro Rivero también aparece entre los grandes descartados. El defensor de River llegó a jugar amistosos con la Mayor y asomaba como una alternativa de proyección. No obstante, la enorme competencia en la zaga central y la irrupción de otros nombres más consolidados lo dejaron fuera de la preselección mundialista.

Otros que se quedan afuera de la Copa del Mundo

Respecto a otros casos dentro de la albiceleste, quizás el de Valentín Castellanos quizá sea uno de los más llamativos. El delantero tuvo convocatorias en las Eliminatorias y sumó algunos minutos, pero nunca logró afianzarse dentro del esquema ofensivo. La presencia de Julián Álvarez, Lautaro Martínez y la irrupción de atacantes jóvenes terminaron desplazando al ex delantero de Girona y Lazio.

En el mediocampo, Enzo Barrenechea tampoco logró sostenerse. El volante central, hoy en Benfica, había sido citado durante 2024 y 2025 cuando jugaba en Valencia, aunque nunca consiguió continuidad. Con un mediocampo lleno de campeones del mundo y jóvenes consolidados, Scaloni optó por otras variantes para la zona central.

Kevin Lomónaco es otro de los futbolistas que parecía meterse en la pelea y terminó perdiendo terreno. Tras destacarse en Independiente, fue convocado para una doble fecha de Eliminatorias y hasta ocupó un lugar en el banco. Sin embargo, el cuerpo técnico priorizó defensores con mayor recorrido internacional y experiencia europea.