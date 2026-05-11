Por qué Paulo Dybala no fue convocado al Mundial 2026 con la Selección Argentina: los motivos

Paulo Dybala, un campeón del mundo que se quedó afuera.

Paulo Dybala se quedó afuera del próximo mundial 2026, una noticia que sacudió al público argentino por tratarse de uno de los héroes de Qatar que le dieron la tercera estrella a la Selección. Con un rol determinante en la final ante Francia, donde despejó una pelota en el área que pudo ser la victoria de Francia contra Kyliam Mbappé y luego convirtió en la tanda de penales ante Hugo Lloris.

Y también tuvo un rol importante en la consagración de Argentina en la Finalissima ante Italia en 2022, al realizar el tercer gol en la victoria de la albiceleste que le dio un título más a este equipo. Pero en los últimos años ha empezado a quedarse afuera de las convocatorias de Lionel Scaloni, quien decidió marginarlo de la prelista rumbo a la Copa del mundo de 55 jugadores.

Por qué no convocaron a Paulo Dybala

Las razones detrás de la decisión de Lionel Scaloni de no tener en cuenta más a Paulo Dybala son varias. Por un lado, el futbolista perdió en los últimos meses lugar en la Roma, producto de sus reiteradas lesiones. Si se repasa la temporada 25/26, el delantero estuvo lesionado en cuatro oportunidades con una lesión en el muslo, lesión del músculo flexor de la pierna, problemas de rodilla y una operación de rodilla. Fueron 117 días en los que estuvo marginado de las canchas.

Y a esto hay que sumarle que en la temporada anterior sufrió un desgarro del tendón, lesión muscular, contusión de rodilla, varios problemas musculares y cansancio muscular. Un prontiuario que expone que no llega de la mejor manera física, algo que siempre tuvo muy en cuenta el entrenador de la Selección Argentina a la hora de armar sus listas (basta con recordar la desafección de jugadores como Nicolás González y Joaquín Correa a último momento por este tema).

Paulo Dybala con la camiseta de la Roma.

A este factor hay que sumarle que Scaloni le dio lugar en esa posición a nuevos futbolistas que buscan quedarse con el puesto y corren con la ventaja de estar en un mejor momento (o ser más jóvenes). El principal de ellos es Nicolás Paz, que está en un gran momento en la Serie A con el Como, u otros que corren más de atrás como Franco Mastantuono (Real Madrid) o Matías Soulé (Roma).

Esto decía Dybala sobre las no convocatorias

Semanas atrás el futbolista se refirió a la pérdida de terreno dentro de la Selección y su lucha por estar. "Todos queremos estar en la Selección, no va a ser fácil. Tengo que encontrar mi ritmo, poder tener una continuidad de minutos en mi club para que eso pueda pasar. Mi objetivo es poder estar ahí en la Selección, poder jugar el Mundial. Primero tengo que estar bien en mi club", apuntó, en diálogo con el "Pollo" Álvarez.

Dybala perdió continuidad.

Sin embargo, reconoció que su falta de continuidad podía ser un condicionante: "Es verdad que también por mis lesiones estuve en falta de algunas convocatorias y en una Selección como la Argentina no podes frenarte. No me siento con eso de llamar al entrenador y preguntarle qué pasa y por qué no estoy. Yo tengo que demostrarle al entrenador que estoy bien en mi club, que estoy a la altura de lo que él quiere".