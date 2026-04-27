Cuánto dinero gana Paulo Dybala en la Roma: el salario que cobra

El delantero de Roma Paulo Dybala.

Paulo Dybala es una de las últimas grandes estrellas que ha dado el fútbol cordobés. Surgido de las inferiores de Instituto de Córdoba, debutó en la B Nacional y se consolidó rápidamente como una gran promesa. Un futbolista que comenzó con un perfil bajo y creció de manera agigantada en Europa: primero en el Palermo, donde consiguió grandes actuaciones y luego en la Juventus.

Fue en la "Vecchia Signora" donde logró gran notoriedad en el fútbol europeo, siendo el 10 del equipo y un referente indiscutible del conjunto blanco y negro. Y finalmente llegó a la Roma, donde se convirtió en un jugador fundamental, por su buena pegada, por sus goles y sus pases. Un Futbolista de élite que consiguió títulos y grandes logros en el fútbol europeo, sin olvidar que fue campeón del mundo con la Selección Argentina.

El dinero que gana Paulo Dybala en Roma

Con el salario actual que percibe en el conjunto de la capital italiana, Paulo Dybala gana un salario semanal de $283,054 dólares, lo que lo convierte en el jugador mejor pagado de la Roma y el tercer jugador mejor pagado de la liga. Su salario anual es de $14.7 millones de dólares, muy por encima del resto de sus compañeros de equipo y tiene contrato en el club hasta junio de 2026.

El paso de Paulo Dybala por la Selección Argentina

Paulo Dybala tuvo un recorrido particular en la selección argentina, marcado por momentos de expectativa, talento intermitente y cierta irregularidad en su protagonismo. Desde su debut en 2015, su calidad técnica y creatividad lo posicionaron como una de las grandes promesas para acompañar a Lionel Messi en la ofensiva. Sin embargo, las dificultades para encontrarle un rol claro dentro del equipo limitaron su continuidad como titular.

Paulo Dybala con la pelota.

En el ciclo de Lionel Scaloni, logró integrarse de manera más funcional al grupo, siendo parte del plantel campeón de la Copa América 2021 y del Mundial de Qatar 2022. En este último, tuvo una participación breve pero significativa, incluso ejecutando su penal en la final ante Francia. Y fue clave en la obtención de la Finalissima frente a Italia, donde convirtió un gol.

Los títulos de Paulo Dybala

A nivel clubes:

Serie B 2013-14 (Palermo)

Serie A 2015-16 (Juventus)

Serie A 2016-17 (Juventus)

Serie A 2017-18 (Juventus)

Serie A 2018-19 (Juventus)

Serie A 2019-20 (Juventus)

Copa Italia 2015-16 (Juventus)

Copa Italia 2016-17 (Juventus)

Copa Italia 2017-18 (Juventus)

Copa Italia 2020-21 (Juventus)

Supercopa de Italia 2015 (Juventus)

Supercopa de Italia 2018 (Juventus)

Supercopa de Italia 2020 (Juventus)

Con la Selección argentina: