11 años de Ni Una Menos, 3205 víctimas de violencia de género: los números que siguen doliendo

Se cumplen 11 años del primer Ni Una Menos y la marcha de este 3 de junio se da en un contexto sumamente preocupante para la sociedad argentina. En las últimas dos semanas, trascendieron tres casos de jóvenes asesinadas a manos de la violencia machista: el femicidio de Agostina Vega, la nena de 14 años asesinada en Córdoba; el de Dulce Candia, la adolescente de 17 años asesinada en Misiones; y el de Noelia Carolina Romero, una joven de 30 años asesinada a apuñaladas por su novio.

Tomando como referencia la fecha del 3 de junio de 2015 (ocasión en la que se llevó a cabo el primer Ni Una Menos), el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven -en colaboración con la Universidad Nacional del Delta- realizó un informe con datos de víctimas letales de violencia de género. En el estudio indicaron que, desde entonces y hasta el 24 de mayo de 2026, se registraron 3.205 femicidios en toda la Argentina:

3144 femicidios directos y vinculados

46 transfemicidios y travesticidios

15 instigaciones al suicidio.

Esto quiere decir que en un nuestro país ocurre 1 femicidio cada 31 horas, es decir, que pese al avance y la conquista de derechos de los últimos años, el retroceso en materia de género que se está experimentando con las medidas del gobierno de Javier Milei, se hace sentir cada vez más. La gestión de La Libertad Avanza, desde su inicio en diciembre de 2023, ha desfinanciado todos los organismos y líneas de prevención y atención a víctimas de violencia de género.

El mismo presidente y su Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se rehúsan a usar la palabra "femicidio" cuando se trata de este tipo de crímenes de odio contra las mujeres y las diversidades. Y hasta incluso se promueve un proyecto de ley contra falsas denuncias, incitando, de algún modo, a que muchas mujeres nuevamente rechacen denunciar algún tipo de maltrato vinculado a la violencia de género por "miedo".

Otro de los datos dispuestos en el informe tienen que ver con el vínculo de los femicidas con sus víctimas: en el 85 % de los casos los homicidas pertenecían al círculo íntimo de las víctimas. Además, el 63% de los femicidios ocurrieron en el lugar donde vivía la persona asesinada con su atacante. Gracias al estudio también se pudo saber que en el 17% de los casos, las mujeres ya habían denunciado a su agresor y el 10% tenía impuesta una medida judicial.

En cuanto a las menores víctimas de femicidios, el Observatorio confirmó que el 22% de las niñas desaparecieron antes de ser encontradas asesinadas, como sucedió con el caso de Agostina y Dulce Candia.

Qué muestran las cifras sobre femicidios en Argentina en 2026

En cuanto a los datos de este año, recabados por el Observatorio y la UNDelta, sostuvieron que desde el 1 de enero de 2026 y hasta el 22 de mayo de 2026, se registraron 99 víctimas letales de violencia de género en todo el país:

83 femicidios directos

8 femicidios vinculados

4 instigaciones al suicidio

4 travesticidios/transfemicidios.

La nueva marcha de Ni Una Menos se realizará este miércoles 3 de junio a las 17 horas en el Congreso de la Nación. Se espera que sea una movilización multitudinaria, no solo por el contexto sociopolítico que se vive actualmente en el país, sino, además, por la consternación que han provocado los femicidios de Agostina y Dulce Candia, ambas menores de edad.

Desde la Organización, apuntaron contra el gobierno por el aumento de casos de violencia de género: "Hablamos de un Estado, un poder judicial principalmente, que no buscó, que buscó tarde, que no implementó las medidas de alerta en el tiempo que requerían. La vida de las pibas importa muy poco con este Estado".