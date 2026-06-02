Femicidio de Dulce: una por una, las pistas que complican al imputado

La investigación por el femicidio de Dulce Candia continúa desarrollándose y en las últimas horas se incorporaron elementos que podrían reforzar la imputación contra el único detenido en la causa. Se trata de un remisero que permanece bajo prisión preventiva mientras la Justicia analiza las pruebas que obtuvieron en los allanamientos y las pericias que se realizaron sobre distintos dispositivos electrónicos.

La adolescente de 17 años había desaparecido el pasado 17 de mayo en la ciudad misionera de Eldorado. Tras varios días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en un pozo ciego de una construcción abandonada en el barrio El Tucán. El hallazgo conmocionó a la comunidad e inició una investigación por homicidio.

Celulares, geolocalización y rastros en el remis

Entre las pruebas del expediente se encuentran los resultados preliminares de las pericias sobre los teléfonos celulares de la víctima y del sospechoso. Los investigadores lograron recuperar información que permitió reconstruir algunos de los movimientos de los dos antes de la desaparición de Dulce y establecer líneas de análisis sobre las horas anteriores al crimen.

Los especialistas extrajeron datos de geolocalización del teléfono del detenido y según trascendió, esos registros lo ubicarían en las inmediaciones del lugar donde posteriormente fue hallado el cuerpo de la adolescente.

Otro de los elementos que forma parte de la investigación tiene que ver con fragmentos de tela encontrados en el interior del remis. De acuerdo con las fuentes de la causa, esos restos presentarían características similares a las de la sábana que cubría el cuerpo de Dulce en el momento del hallazgo, por lo cual serán sometidos a estudios complementarios.

Los mensajes entre Dulce y el remisero

La investigación también se concentra en las conversaciones intercambiadas entre Dulce y el remisero detenido. Según fuentes judiciales, los mensajes harían referencia a un supuesto embarazo de la adolescente. A partir de ello, se elaboró la hipótesis que evalúan los investigadores, de que podría haber sido el móvil del crimen.

Durante los allanamientos también se secuestró una sustancia vegetal similar al orégano, encontrada dentro del auto del detenido. Los peritos intentan determinar si ese hallazgo tiene alguna conexión con los hechos o si resulta ajeno a la causa.

También continúan los estudios forenses sobre el cuerpo de la joven. Las primeras pericias detectaron signos compatibles con asfixia mecánica por ahorcamiento, aunque se esperan resultados de otros análisis para establecer con precisión las circunstancias de la muerte.