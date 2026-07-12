El Papa pidió frenar la guerra en Medio Oriente y Ucrania: "Siembran muerte"

Mientras aumentan los bombardeos de Estados Unidos sobre Irán y crecen los ataques entre Ucrania y Rusia, el papa León XIV exigió que terminen los conflictos bélicos, los cuales "siembran violencia, terror y muerte" y traen consecuencias "una vez más a tantos inocentes". También pidió a los países en guerra retomar la senda "del diálogo, del encuentro y de la diplomacia".

"Vuelven, por desgracia, a soplar los vientos de la guerra en Oriente Medio, en Ucrania y en numerosas otras partes del mundo, sembrando violencia, terror y muerte, y golpeando una vez más a tantos inocentes", dijo León XIV tras el rezo del Ángelus desde la localidad italiana de Castel Gandolfo, 30 kilómetros al sur de Roma.

En su discurso, el Papa hizo mención al recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, la crisis en el Líbano y los intensos ataques sobre las ciudades ucranianas de Járkov, Dnipró, Kiev y Odesa, según informó el Vaticano.

"No permitamos que estos vientos apaguen la pequeña llama de la esperanza y de la paz, incluso cuando esta parezca frágil y vacilante. Renuevo mi deseo de que se recorra con perseverancia el camino del diálogo, del encuentro y de la diplomacia, el único capaz de conducir a una paz justa y duradera, en la que los pueblos puedan vivir reconciliados, con seguridad recíproca y en el respeto de la dignidad de toda persona", dijo el Sumo Pontífice.

Además, León XIV invitó a destacar el trabajo de los marítimos en medio de los conflictos bélicos, en una jornada donde la Iglesia católica celebra el tradicional Domingo del Mar. Se trata de una fecha instituida en el segundo domingo de julio para reflexionar sobre una actividad estratégica de la que depende el 90 % del comercio a nivel global.

"Mi pensamiento se dirige a todos los marinos, pescadores y trabajadores portuarios del mundo que, marcados por la lejanía de sus seres queridos y, en ocasiones, por el temor a los conflictos que atraviesan las rutas marítimas, sostienen con un trabajo paciente y silencioso el comercio y la vida de muchos pueblos", planteó.

Irán cerró el estrecho de Ormuz

Hace pocas horas, los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron nuevamente el cierre del estrecho de Ormuz, luego de que un barco tomara una "ruta no autorizada", y al cual tuvieron que detener con disparos de advertencia.

Según la agencia oficial Irna, el país advirtió que el cierre se mantendrá "hasta nuevo aviso" y hasta que cesen los ataques de Estados Unidos en la región.

"Después de este incidente, y teniendo en cuenta la inseguridad generada por la intervención ilegal de extranjeros, el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones estadounidenses en esta región; no se permitirá que ningún buque lo atraviese", remarcaron las autoridades iraníes.

También agregaron que responderán con ataques contra bases enemigas, ante cualquier acción que tome Estados Unidos.

Poco después, el Ejército estadounidense lanzó una tercera ola de ataques contra Irán, en respuesta a la agresión contra dicha embarcación que atravesaba el canal.