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Conflicto en Medio Oriente

Irán atacó a Omán y Jordania en medio de la escalada con Estados Unidos

En VIVO - Actualizado hace 17 minutos

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este domingo luego de que Omán y Jordania confirmaran ataques con drones y misiles provenientes de Irán, en el marco de una creciente disputa entre la República Islámica y Estados Unidos.

Oriente Medio continúa atravesando un escenario de alta fragilidad. Estados Unidos e Irán mantienen abiertas las conversaciones técnicas para intentar consolidar un acuerdo que ponga fin al conflicto, mientras Teherán culminó el funeral del líder supremo Alí Jamenei en medio de una ceremonia con una fuerte carga simbólica y política. Al mismo tiempo, la Agencia Internacional de la Energía advirtió que una nueva escalada militar podría alterar el equilibrio del mercado petrolero y volver a afectar el suministro mundial de crudo. El minuto a minuto de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano, hoy domingo 12 de julio.

 

Hace 29 minutos

Irán atacó a Omán y Jordania en medio de la escalada con Estados Unidos

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este domingo luego de que Omán y Jordania confirmaran ataques con drones y misiles provenientes de Irán, en el marco de una creciente disputa entre la República Islámica y Estados Unidos. Según informó el medio alemán DW, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la ofensiva iraní se produjo como respuesta al ataque estadounidense contra Irán, originado luego de una agresión contra una embarcación con bandera de Chipre que navegaba por el estrecho de Ormuz.

 

Tras ese episodio, Teherán lanzó una serie de ataques contra países del Golfo Pérsico y Jordania, naciones que cuentan con bases militares o presencia de fuerzas estadounidenses en sus territorios. Omán denunció ataques con drones en Musandam Una fuente de seguridad omaní informó que varios puntos de la región de Musandam fueron alcanzados por drones, según comunicó la agencia oficial de noticias ONA.

 

El Gobierno de Omán condenó los ataques y aseguró que está tomando “todas las medidas necesarias” para responder a la situación y garantizar la seguridad del país y de sus habitantes.

 

El episodio ocurrió pocas horas después de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, visitara Mascate para mantener reuniones con autoridades omaníes y qataríes vinculadas a la administración del estrecho de Ormuz, una de las zonas marítimas más estratégicas del mundo. Jordania confirmó la caída de tres misiles iraníes Por su parte, el Ejército jordano confirmó que tres misiles procedentes de Irán impactaron en distintos puntos del territorio nacional durante la madrugada del domingo. De acuerdo con un comunicado de las Fuerzas Armadas, los proyectiles cayeron “sin que se registraran víctimas humanas”, aunque sí provocaron daños materiales menores.

 

Las autoridades jordanas advirtieron que no permitirán que su espacio aéreo ni su territorio sean utilizados como escenario de conflictos que puedan poner en riesgo su soberanía y estabilidad. “Responderemos con firmeza a cualquier amenaza que afecte la soberanía del Estado, la integridad de su territorio y la seguridad de sus ciudadanos”, señalaron desde el Ejército.

 

Jordania, que alberga bases con presencia estadounidense, ya había sido blanco de ataques iraníes días atrás. Más países del Golfo fueron alcanzados Además de Omán y Jordania, la ofensiva iraní tuvo como objetivos a Qatar, Baréin, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. En Qatar, país que funciona como mediador entre Washington y Teherán, los ataques provocaron al menos tres heridos, entre ellos un niño, debido a la caída de metralla tras la interceptación de los proyectiles iraníes.

Hace 1 hora

Preocupación en el Vaticano: León XIV pidió frenar las guerras en Oriente Medio y Ucrania

El recrudecimiento de las hostilidades en Oriente Medio y el recrudecimiento de la guerra en Ucrania despertaron la profunda preocupación del papa León XIV, quien este domingo advirtió sobre las dramáticas consecuencias de las acciones bélicas e instó a las potencias internacionales a encauzar las diferencias a través de los canales diplomáticos.


En el primer domingo de su estancia estival en Castel Gandolfo, tras la oración del Ángelus recitada frente a la Plaza de la Libertad, el Sumo Pontífice dirigió su mensaje a las diversas regiones del planeta que atraviesan enfrentamientos armados y que golpean con fuerza a las poblaciones civiles.

 

El Obispo de Roma hizo explícita referencia al conflicto entre Estados Unidos e Irán, la crisis institucional en el Líbano y los cruentos bombardeos perpetrados durante los últimos días sobre las ciudades ucranianas de Járkov, Dnipró, Kiev y Odesa.

 

Ante este panorama, el Santo Padre manifestó que “vuelven, por desgracia, a soplar los vientos de la guerra en Oriente Medio, en Ucrania y en numerosas otras partes del mundo, sembrando violencia, terror y muerte, y golpeando una vez más a tantos inocentes”.

 

Con el propósito de revertir la escalada de violencia en el plano internacional, el Sucesor de Pedro animó a las naciones involucradas a no perder la confianza en los mecanismos de concertación y a priorizar la negociación como la única herramienta válida para consolidar un escenario de estabilidad global.

 

En sus apelaciones públicas, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Pontífice exclamó: “No permitamos que estos vientos apaguen la pequeña llama de la esperanza y de la paz, incluso cuando esta parezca frágil y vacilante. Renuevo mi deseo de que se recorra con perseverancia el camino del diálogo, del encuentro y de la diplomacia, el único capaz de conducir a una paz justa y duradera, en la que los pueblos puedan vivir reconciliados, con seguridad recíproca y en el respeto de la dignidad de toda persona”.

 

De esta manera, el  Papa remarcó que las vacaciones y los momentos de descanso estival también constituyen oportunidades propicias para que los creyentes refuercen la oración por el fin de las disputas armadas.

Asimismo, la agenda del líder religioso incorporó un apartado dedicado a las conmemoraciones del sector portuario en una jornada donde la Iglesia Católica celebra el tradicional Domingo del Mar, una fecha instituida el segundo domingo de julio para reflexionar sobre una actividad estratégica de la que depende el 90 % del comercio a nivel global.

León XIV expresó su acompañamiento hacia los operarios navales cuyas tareas cotidianas sufren alteraciones y peligros debido al despliegue militar en los diferentes corredores marítimos de transporte.

 

En ese sentido, el Santo Padre transmitió que este domingo se celebra el “Domingo del Mar” y señaló: “Mi pensamiento se dirige a todos los marinos, pescadores y trabajadores portuarios del mundo que, marcados por la lejanía de sus seres queridos y, en ocasiones, por el temor a los conflictos que atraviesan las rutas marítimas, sostienen con un trabajo paciente y silencioso el comercio y la vida de muchos pueblos”.

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Habrá elecciones legislativas en Palestina tras casi 20 años

El presidente Mahmud Abás firmó un decreto para celebrar elecciones legislativas el 28 de noviembre. Las últimas elecciones de este tipo fueron a principios de 2006.

Abás, de 90 años, fue elegido presidente en 2005 con un mandato de cuatro años que, en teoría, terminó en 2009

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La obsesión guerrera de Trump y la fortalezas de Irán

No es azaroso que la provocación en el Estrecho de Ormuz se haya producido en simultáneo con dos episodios clave: el masivo funeral del ayatollah Ali Jamenei y la cumbre de la OTAN en Turquía.

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Irán cerró el estrecho de Ormuz y EE.UU dice "pagará" por su "mala decisión"

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) declaró el cierre temporal del estrecho de Ormuz y el ejército estadounidense anuncia una tercera ronda de ataques.

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19:51 | 10/07/2026

La suba en los combustible por la guerra agregaría hasta 2,5 puntos a la inflación anual

CEPAL analizó el impacto del conflicto bélico en la economía de Argentina y la región. Los 3 escenarios posibles.

En la metodología del cálculo, la CEPAL utilizó tres escenarios a partir del alza del precio de los combustibles internacionales.

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13:41 | 10/07/2026

Israel mató a un trabajador humanitario que pasaba el Mundial en Gaza

Murió en un ataque aéreo israelí antes del partido Argentina-Egipto y fue despedido por una multitud de palestinos.

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07:40 | 10/07/2026

EE.UU. e Irán continúan dialogando, pero Trump advirtió que terminó el alto el fuego

Washington confirmó que continúan las conversaciones técnicas con Teherán para avanzar hacia un acuerdo de paz. Pero el mandatario aclaró que se terminó el alto el fuego.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.

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09:08 | 09/07/2026

Irán denuncia un ataque de EE.UU. contra el perímetro de la central nuclear de Bushehr

El gobierno de los Estados Unidos acusó a Irán de atacar una serie de barcos en Ormuz y lanzó una ola de nuevos bombardeos. Teherán lo negó y respondió con misiles contra países aliados de Washington en el Golfo. Ahora denuncian que atacaron zonas cercanas a un reactor nuclear. 

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14:01 | 08/07/2026

El petróleo se disparó más del 8% y superó los US$ 80 tras las amenazas de Trump

La ruptura del pacto de tregua firmado hace dos semanas provocó un temblor en los mercados de materias primas. El barril de crudo Brent tocó máximos que no se veían desde junio y el gas europeo subió un 5%.

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12:29 | 08/07/2026

Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán: "Los vamos a golpear fuerte"

El presidente de Estados Unidos dio por terminado el alto el fuego y amenazó con reimponer un bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz. Exigió la desnuclearización total de Teherán como condición para volver a negociar.

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11:30 | 08/07/2026

El FMI bajó al 3% su previsión de crecimiento global por la guerra en Medio Oriente

El organismo estimó que la economía mundial crecerá un 3% en 2026. Advirtió que la inflación subirá al 4,7% por el encarecimiento de la energía y el impacto del conflicto que involucra a EE.UU., Israel e Irán.

FOTO DE ARCHIVO: Vista del logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su sede de Washington, D.C.

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07:07 | 08/07/2026

Máxima tensión: EE. UU. escaló los ataques y suenan sirenas en Bahrein y Qatar

El martes, el gobierno de los Estados Unidos acusó a Irán de atacar una serie de barcos en Ormuz y lanzó una ola de nuevos bombardeos. Teherán lo negó y respondió con misiles contra países aliados de Washington en el Golfo. Bahréin y Qatar activaron sus alarmas antiaéreas, según medios locales.

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22:03 | 07/07/2026

Estados Unidos reactivó la guerra y pone en jaque las negociaciones de paz con Irán

El Comando Central estadounidense anunció el lanzamiento de ataques contundentes contra territorio iraní. Acusaron a Teherán de haber atacado primero a tres buques petroleros en el estrecho de Ormuz el lunes por la noche. El gobierno persa prometió "tomar medidas decisivas" para proteger sus intereses y seguridad nacional.

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07:08 | 07/07/2026

EE.UU. vuelve a bombardear a Irán y lo acusa de atacar barcos en Ormuz

Lo anunció el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Dijo que los bombardeos van a "imponer costos importantes" a Irán y acusó a la República Islámica de "una agresión no provocada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego". Las negociaciones de paz, al borde de la ruptura. 

El presidente de Líbano, Joseph Aoun.

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21:38 | 06/07/2026

Hamas disolvió el Gobierno de Gaza e Israel tildó la medida de "maniobra"

Ante el anuncio del grupo palestino, el gobierno israelí respondió: "Mientras Hamas conserve sus armas, cualquier gobierno civil funcionará, por supuesto, según lo dicte ⁠Hamas". Silencio de Estados Unidos.

FOTO DE ARCHIVO: Vista general de los escombros de edificios residenciales destruidos durante la ofensiva israelí y de las tiendas de campaña que dan cobijo a los palestinos desplazados en la ciudad de Gaza

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