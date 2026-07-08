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Conflicto en Medio Oriente

Trump dio por "terminada" la tregua con Irán tras nuevos ataques

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

La crisis en Oriente Medio vuelve a agravarse tras un nuevo intercambio de bombardeos entre Washington y Teherán. Irán lanzó ataques contra bases estadounidenses en el Golfo, China pidió retomar el diálogo y el petróleo se disparó por la tensión en el estrecho de Ormuz.

La guerra en Oriente Medio atraviesa una nueva escalada este miércoles luego de que Estados Unidos bombardeara objetivos militares en Irán como respuesta a ataques contra buques en el estrecho de Ormuz. Teherán respondió con una ofensiva de misiles y drones contra bases estadounidenses en Baréin y Kuwait, mientras ambos países intercambiaron acusaciones por la ruptura del memorando de entendimiento firmado semanas atrás.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la tregua con Irán "ha terminado" y afirmó que no busca mantener relaciones con el régimen iraní. En paralelo, China instó a ambas partes a volver a la mesa de negociaciones para evitar una nueva escalada militar. En tanto, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó la muerte de uno de sus miembros durante los bombardeos estadounidenses.

La renovada tensión también impactó en los mercados internacionales: el precio del petróleo subió más de un 6% y alcanzó su nivel más alto en dos semanas ante el temor de nuevas interrupciones en el tránsito marítimo en Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el comercio de crudo. El minuto a minuto de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano, hoy miércoles 8 de julio.

Hace 1 hora

Hamas disolvió el Gobierno de Gaza e Israel tildó la medida de "maniobra"

Ante el anuncio del grupo palestino, el gobierno israelí respondió: "Mientras Hamas conserve sus armas, cualquier gobierno civil funcionará, por supuesto, según lo dicte ⁠Hamas". Silencio de Estados Unidos.

FOTO DE ARCHIVO: Vista general de los escombros de edificios residenciales destruidos durante la ofensiva israelí y de las tiendas de campaña que dan cobijo a los palestinos desplazados en la ciudad de Gaza

Hamas ​anunció este lunes que disolvió su gobierno en Gaza y que está dispuesto a ceder el poder a un grupo de tecnócratas palestinos, una medida que describió como un paso adelante en el plan respaldado ‌por Estados Unidos para el enclave, pero que ‌Israel tachó de "maniobra".

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Hace 1 hora

Los nuevos ataques de EEUU contra Irán eran absolutamente necesarios, según Rutte

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, interviene durante una rueda de prensa improvisada en la cumbre de líderes de la OTAN celebrada en Ankara, Turquía

​Los nuevos ataques de EEUU contra Irán fueron "absolutamente necesarios", dijo el ‌miércoles el secretario ‌general de la OTAN, Mark Rutte.

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Hace 1 hora

Estados Unidos reactivó la guerra y pone en jaque las negociaciones de paz con Irán

El Comando Central estadounidense anunció el lanzamiento de ataques contundentes contra territorio iraní. Acusaron a Teherán de haber atacado primero a tres buques petroleros en el estrecho de Ormuz el lunes por la noche. El gobierno persa prometió "tomar medidas decisivas" para proteger sus intereses y seguridad nacional.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunció este martes que volvió a bombardear Irán como respuesta a un ataque del país persa contra tres barcos petroleros que atravesaban el estrecho de Ormuz el lunes a la noche, tal como denunció ayer la agencia de monitoreo británica. Desde Teherán acusaron a Washington de violar el memorando de entendimiento firmado hace algunas semanas, aunque no respondieron a las acusaciones de ataque contra los barcos comerciales. Ambos señalamientos fueron difundidos por las cancillerías de cada país.

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07:08 | 07/07/2026

EE.UU. vuelve a bombardear a Irán y lo acusa de atacar barcos en Ormuz

Lo anunció el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Dijo que los bombardeos van a "imponer costos importantes" a Irán y acusó a la República Islámica de "una agresión no provocada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego". Las negociaciones de paz, al borde de la ruptura. 

El presidente de Líbano, Joseph Aoun.

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10:36 | 06/07/2026

Israel no permite que los libaneses vuelvan a sus casas y sigue atacando

El Ejército israelí destruyó más de 90.000 casas en el sur del territorio ocupado y todavía más de 600.000 libaneses esperan por volver a sus casas. En paralelo, denunciaron que un buque petrolero comercial fue atacado por "un proyectil de origen desconocido" en el estrecho de Ormuz. 

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10:06 | 05/07/2026

Otro día del funeral de Jamenei en Irán: millones de personas participan

Las ceremonias fúnebres del ayatolá concluirán el 9 de julio en Mashhad, la ciudad donde nació en 1939. El mandatario será enterrado allí en el santuario del imán Reza, cuya tumba es uno de los lugares de peregrinación más importantes para los chiíes.

El funeral de Jamenei en Irán, en vivo.

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17:43 | 04/07/2026

El DT de Egipto estalló de felicidad y le dedicó el triunfo a Palestina

Tras vencer a Asutralia por penales y avanzar a octavos de final del Mundial 2026, Hossam Hassan tuvo un gesto conmovedor.

Egipto hizo historia en el Mundial 2026, eliminó a Australia por penales y su DT Hossam Hassan dedicó la clasificación a Palestina con un gesto conmovedor.

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11:11 | 04/07/2026

Millones despiden al ayatolá Alí Jamenei mientras Cisjordania sigue bajo ataque israelí

Una multitud colmó las calles de Teherán para el cortejo fúnebre del ex ayatolá Alí Jamenei, asesinado en febrero cuando comenzó la guerra con Estados Unidos. En paralelo, el Ejército israelí lanzó un ataque aéreo sobre una aldea cisjordana e hirió a tres palestinos.

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07:38 | 03/07/2026

Trump redobla la presión sobre la OTAN mientras Irán inicia los funerales de Alí Jamenei

El presidente de Estados Unidos volvió a cuestionar a sus aliados por el gasto en defensa y por no acompañar la ofensiva contra Irán. El dirigente republicano aseguró que las negociaciones nucleares avanzan con resultados favorables para Washington. En paralelo, Teherán dio inicio a las ceremonias fúnebres de Alí Jamenei. 

Donald Trump y el actual líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei.

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07:39 | 02/07/2026

Israel continúa atacando Líbano y Gaza, mientras se activan las alarmas en su territorio

El gobierno de Israel sigue presionando a Irán en el marco de las negociaciones por el paso por el estrecho de Ormuz. En paralelo, su ejército atacó con drones el sur de Gaza y un hospital en el Líbano, mientras se activaron las alarmas antiaéreas en dos localidades del norte israelí.

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16:53 | 01/07/2026

EE.UU. construirá su embajada en Jerusalén en tierras reclamadas por palestinos

El acuerdo entre Israel y Estados Unidos para trasladar su embajada a Jerusalén echó aún más nafta al conflicto con los palestinos ya que el predio elegido para la sede diplomática es reclamado por familias palestinas que denuncian que les fue expropiado en 1950.

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11:47 | 01/07/2026

Terminó la segunda ronda de negociaciones: crearán un mecanismo para monitorear Ormuz

Los gobiernos de Estados Unidos e Irán establecerán un canal de comunicaciones para abarcar presuntas violaciones al memorandum de entendimiento.

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11:45 | 30/06/2026

Mientras EE.UU e Irán negocian con Qatar, Netanyahu recorre el Líbano ocupado

El primer ministro aseguró que Israel permanecerá en Líbano. "Insistimos en que no nos iremos del sur del Líbano hasta que se elimine la amenaza", dijo Netanyahu a las tropas israelíes. 

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17:25 | 29/06/2026

Un ministro israelí dijo que están listos para construir colonias en Gaza

Según Ynet, el ministro Bezalel Smotrich aseguró que ya está todo preparado para establecer tres asentamientos en el norte de Gaza. La iniciativa se suma a otras medidas impulsadas por Israel en Cisjordania.

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07:22 | 29/06/2026

Irán contradijo a Trump y desmintió la reunión en Doha para negociar

Las últimas noticias del conflicto en Irán hoy. Cómo continúa la Guerra de Estados Unidos, Israel e Irán. Todos los últimos detalles del lunes 29 de junio de 2026. Estrecho de Ormuz.

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09:17 | 28/06/2026

Estados Unidos bombardea de nuevo a Irán tras ataque en Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) bombardeó de nuevo a Irán tras un ataque perpetrado en el estrecho de Ormuz contra el petrolero M/T Kiku de bandera panameña.

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