Trump dio por "terminada" la tregua con Irán tras nuevos ataques

La guerra en Oriente Medio atraviesa una nueva escalada este miércoles luego de que Estados Unidos bombardeara objetivos militares en Irán como respuesta a ataques contra buques en el estrecho de Ormuz. Teherán respondió con una ofensiva de misiles y drones contra bases estadounidenses en Baréin y Kuwait, mientras ambos países intercambiaron acusaciones por la ruptura del memorando de entendimiento firmado semanas atrás.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la tregua con Irán "ha terminado" y afirmó que no busca mantener relaciones con el régimen iraní. En paralelo, China instó a ambas partes a volver a la mesa de negociaciones para evitar una nueva escalada militar. En tanto, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó la muerte de uno de sus miembros durante los bombardeos estadounidenses.

La renovada tensión también impactó en los mercados internacionales: el precio del petróleo subió más de un 6% y alcanzó su nivel más alto en dos semanas ante el temor de nuevas interrupciones en el tránsito marítimo en Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el comercio de crudo. El minuto a minuto de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano, hoy miércoles 8 de julio.