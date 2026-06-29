Un ministro israelí dijo que están listos para construir colonias en Gaza

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, afirmó que el Ministerio de Defensa ya tiene listo un plan para establecer tres nuevas colonias en el norte de la Franja de Gaza, a la espera de la autorización definitiva del primer ministro. Así lo informó el medio israelí Ynet.

Durante una reunión con el alcalde de Sderot, Alon Davidi, Smotrich aseguró que "la División de Asentamientos del Ministerio de Defensa está preparada para establecer inmediatamente tres asentamientos en la parte norte de la Franja de Gaza, apenas se dé la luz verde". Además, instó al jefe de Gobierno a avanzar con la iniciativa al sostener: "Hago un llamado al primer ministro: den la aprobación, completemos la misión y restauremos la verdadera seguridad para los residentes del sur".

Las declaraciones de Smotrich reavivaron el debate sobre el futuro de Gaza una vez finalizado el conflicto. La propuesta apunta a reinstalar colonias israelíes en una zona de la que Israel se retiró en 2005 durante el proceso de desconexión impulsado por el entonces primer ministro Ariel Sharon.

El anuncio también se produce mientras sectores del gobierno israelí impulsan distintas iniciativas para ampliar el control sobre territorios ocupados, especialmente en Cisjordania, donde la expansión de los asentamientos sigue siendo uno de los principales focos de conflicto con los palestinos y de cuestionamientos por parte de la comunidad internacional.

La polémica por un proyecto de ley en Cisjordania

En paralelo, Israel avanza con un proyecto de ley que ampliaría el control civil sobre sitios arqueológicos ubicados en Cisjordania. La iniciativa ya superó una de las tres votaciones necesarias en el Parlamento y propone crear una Autoridad del Patrimonio para Judea y Samaria, nombre con el que Israel se refiere a ese territorio. De aprobarse definitivamente, la gestión de numerosos yacimientos históricos pasaría a depender del Ministerio de Patrimonio israelí, que además tendría facultades para realizar "expropiación y compra de bienes inmuebles" vinculados con esos sitios.

Los palestinos sostienen que la medida reduciría aún más las atribuciones de la Autoridad Palestina sobre parte del territorio administrado bajo los acuerdos de Oslo y facilitaría la expansión de los asentamientos israelíes. El ministro de Turismo de la Autoridad Palestina, Hani al-Hayek, aseguró que "el control sobre estas antigüedades tiene por objeto ampliar el control y extender los asentamientos en estas zonas, en lo más profundo de los territorios palestinos".