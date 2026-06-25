Los palestinos denuncian plan israelí de control sobre sitios históricos en Cisjordania

Un hombre judío camina cerca de la mezquita Nabi Samuel, un lugar religioso que estaba administrado por el Waqf musulmán y cuya expropiación ordenó Israel, cerca de Jerusalén

Un proyecto de ley israelí que ampliaría el control civil sobre los yacimientos arqueológicos de Cisjordania ha suscitado críticas por parte de los palestinos y de ‌organizaciones israelíes de defensa de ‌los derechos humanos, que afirman que equivale a una anexión de territorios ocupados y que supondría la expansión de los asentamientos judíos.

El proyecto de ley de la "Autoridad del Patrimonio en Judea y Samaria" superó una de las tres votaciones del Parlamento israelí en mayo, pero no está claro si la votación final se celebrará antes de que el Parlamento se disuelva de cara a las elecciones previstas para el 27 de octubre.

El proyecto de ​ley sometería la gestión ⁠de los yacimientos de la época romana, bizantina y de las cruzadas al Ministerio ‌de Patrimonio de Israel y permitiría la "expropiación y compra de bienes ⁠inmuebles" relacionados en Cisjordania, a la que Israel se ⁠refiere por su nombre bíblico hebreo.

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Esto, en la práctica, privaría a la Autoridad Palestina —respaldada por Occidente— de la supervisión de algunos yacimientos antiguos, ya que, en virtud de los acuerdos ⁠de paz de Oslo de la década de 1990, ha ejercido un autogobierno ​limitado en partes de Cisjordania, territorio que Israel conquistó en ‌la guerra de 1967.

El ministro de Turismo ‌de la Autoridad Palestina, Hani al-Hayek, afirmó que "el control sobre estas antigüedades tiene por ⁠objeto ampliar el control y extender los asentamientos en estas zonas, en lo más profundo de los territorios palestinos".

Israel afirma que el objetivo del proyecto de ley es proteger los yacimientos arqueológicos.

UN PUEBLO CERCA DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE SEBASTIA SE ENFRENTA A LA ​CONFISCACIÓN DE TERRENOS

Peace ‌Now, una organización israelí de vigilancia de los asentamientos, dijo que el proyecto de ley "constituye una medida anexionista en todos los aspectos" y conduciría a una confiscación a gran escala de tierras palestinas.

Utilizar la arqueología para ampliar los asentamientos no es una práctica nueva, pero el alcance de las medidas del ⁠Gobierno israelí no tiene precedentes, según Peace Now.

Un ejemplo es la aldea palestina de Sebastia, en el norte de Cisjordania, donde los residentes —muchos de los cuales tienen raíces en esa tierra que se remontan a siglos atrás— dependen en gran medida del turismo que genera un yacimiento arqueológico cercano.

El yacimiento antiguo de Sebastia cuenta con ruinas del reino israelita del siglo IX a. C., así como vestigios romanos, bizantinos, cruzados y otomanos, según los arqueólogos. Figura en la ‌lista provisional para su inclusión como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

A finales de 2025, Israel anunció un plan para expropiar unos 1.800 dunams (180 hectáreas) en el yacimiento, con el pretexto de desarrollar la zona, lo que afectaría a unos 5.000 olivos que crecen en los olivares de la localidad, según afirmaron las autoridades locales.

"Están incorporando zonas que contienen recursos hídricos, carreteras y ‌yacimientos arqueológicos, lo que nos deja a los residentes sin ningún recurso. Forma parte de la expansión de los asentamientos", dijo el teniente de alcalde de Sebastia, Nizar Kayed.

El negocio ya venía ‌sufriendo desde finales de ⁠2023, con una caída del turismo debido a la guerra en la región, señaló Nahed Sakha, cuyo restaurante de Sebastia se encuentra en ​los terrenos que se prevé confiscar.

"Parece que el plan israelí consiste en aislar el yacimiento arqueológico de la población", señaló Sakha.

(Información adicional de Maayan Lubell, Nuha Amer, Hannah Confino y Dedi Hayun; redacción de Maayan Lubell; edición de Timothy Heritage; editado en español por Patrycja Dobrowolska)