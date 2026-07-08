Los nuevos ataques de EEUU contra Irán eran absolutamente necesarios, según Rutte

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, interviene durante una rueda de prensa improvisada en la cumbre de líderes de la OTAN celebrada en Ankara, Turquía

​Los nuevos ataques de EEUU contra Irán fueron "absolutamente necesarios", dijo el ‌miércoles el secretario ‌general de la OTAN, Mark Rutte.

El ejército estadounidense lanzó el martes una nueva oleada de ataques contra Irán y revocó una licencia que permitía a Teherán vender petróleo después de que tres ​petroleros fueran ⁠alcanzados por proyectiles en el estrecho ‌de Ormuz, lo que presionó un ⁠alto el fuego ya ⁠de por sí frágil.

"Cuando hay un alto el fuego e Irán, básicamente, lo está ⁠violando, creo que es absolutamente ​crucial que EEUU reaccione con ‌firmeza", dijo Rutte a ‌los periodistas antes de una cumbre ⁠de líderes de la OTAN en Ankara.

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En esta cumbre, los líderes europeos pretenden convencer a Donald Trump de ​que renueve ‌su compromiso con la alianza militar, después de que el presidente de EEUU reavivara sus disputas con ellos sobre la guerra de ⁠Irán y Groenlandia.

Rutte dijo que no puede haber ninguna duda sobre el "compromiso total de Estados Unidos con la OTAN", que, según él, también contribuye a proteger a EEUU.

"Pero también existe la expectativa de que los ‌europeos y los canadienses equiparen su gasto al de EEUU, lo cual me parece totalmente justo", añadió.

"La buena noticia es que esta es la gran victoria de ‌hoy. Es una derrota para Putin y una victoria para el presidente Trump que ‌los europeos ⁠y los canadienses estén haciendo precisamente eso".

Con información de Reuters