Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 8 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 14 minutos
Arrancá el miércoles con 11° y cielo nublado a claros en la Ciudad
El Servicio Meteorológico Nacional informó que a las 3 de la mañana de este miércoles 8 de julio, la temperatura en Capital Federal es de 11°C con una sensación térmica idéntica. El cielo se presenta con nubes y claros, una condición típica del invierno porteño.
La humedad es del 69% y la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en las próximas horas. El viento medio sopla a 17 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 37 km/h.
La presión atmosférica se ubica en 1015 hPa y la visibilidad es excelente, de 50 km. Para los que madrugan, es una mañana fría pero sin sorpresas. Seguí la actualización en vivo del clima aquí.
Hace 29 minutos
Noche fresca con nubes y claros en la Ciudad: así arranca el miércoles
Arrancamos la jornada de este miércoles con nubes y claros sobre la Ciudad de Buenos Aires. El termómetro marca 11°C a las 3 de la madrugada, con una sensación térmica similar, lo que anticipa una mañana fresca.
La humedad es del 69% y no hay probabilidad de lluvia (0 mm), así que la noche transcurre completamente seca. El viento sopla del sector medio a 17 km/h con ráfagas que alcanzan los 37 km/h, por lo que se recomienda precaución en zonas abiertas.
La visibilidad es excelente: 50 km, sin niebla. La presión atmosférica es de 1015 hPa y la cota de nieve se ubica en 3600 metros. Una noche típica de invierno porteño, ideal para quienes disfrutan de un clima estable.
Hace 8 horas
Por qué el invierno 2026 será más caluroso de lo habitual: qué dice el pronóstico del SMN
Con el invierno en marcha, el organismo nacional compartió el pronóstico para el trimestre más frío del año, el cual tendrá temperaturas por encima de lo habitual.
Hace 16 horas
Cuándo termina el frío extremo en Argentina
El alivio llegará de manera gradual. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por frío en varias provincias y emite una advertencia por lluvias y fuertes vientos en la Patagonia.
Hace 21 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 7 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
18:46 | 06/07/2026
¿Puede nevar el 9 de julio? Qué prevé el SMN para el fin de semana largo
El frío que dejó la intensa bomba polar seguirá hacia el fin de semana, aunque con menos probabilidad de temperaturas extremas por debajo de cero.
07:17 | 06/07/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 6 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Incendios forestales en Francia obligan a prohibir acceso de público a tercera etapa del Tour de Francia
Bomberos combaten un incendio forestal cerca de Béziers en Francia
14:43 | 05/07/2026
Ola de frío extrema en Argentina: hasta cuándo sigue
Hay alerta amarilla por frío extremo en casi toda la Argentina: hasta cuándo permanecerán las bajas temperaturas y qué recomienda el Servicio Meteorológico Internacional (SMN).
Ola de frío extrema en Argentina: hasta cuándo rige la alerta amarilla en más de 20 provincias.
13:31 | 05/07/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 5 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 4 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
18:47 | 03/07/2026
Clima en Miami en vivo: alerta por tormentas y a qué hora llueve hoy 3 de julio
Pronóstico del tiempo en vivo de la Oficina de pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional de Miami.
Clima en Miami en vivo.
17:11 | 03/07/2026
La increíble pared de frío que apareció en Córdoba durante la ola polar
Una formación de nubes poco común sorprendió a los vecinos del sur de Córdoba en medio de temperaturas bajo cero.
Este fenómeno, que se observa como una nube alargada y baja, es conocido técnicamente como nube arcus.
Portugal pide ayuda a UE, España y Marruecos ante el aumento del riesgo de incendios forestales
FOTO DE ARCHIVO. Las autoridades portuguesas realizan operaciones de prevención de incendios forestales en Leiria
El fenómeno del Niño se desarrollará con gran intensidad en los próximos meses, según la OMM
Una agricultora habla con su amiga mientras se encuentra de pie en un campo seco, en un momento en que un monzón débil retrasa la siembra de plántulas de arroz por parte de los agricultores, en las afueras de Katmandú, Nepal
07:09 | 03/07/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.