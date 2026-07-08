Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 8 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional informó que a las 3 de la mañana de este miércoles 8 de julio, la temperatura en Capital Federal es de 11°C con una sensación térmica idéntica. El cielo se presenta con nubes y claros, una condición típica del invierno porteño.

La humedad es del 69% y la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en las próximas horas. El viento medio sopla a 17 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 37 km/h.

La presión atmosférica se ubica en 1015 hPa y la visibilidad es excelente, de 50 km. Para los que madrugan, es una mañana fría pero sin sorpresas. Seguí la actualización en vivo del clima aquí.