Clima en Miami en vivo: alerta por tormentas y a qué hora llueve hoy 3 de julio durante el Mundial 2026. Foto:

La Oficina de pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional de Miami pronostica chubascos y tormentas dispersas a frecuentes durante la tarde y la noche de este viernes 3 de julio en Miami, Florida. Según informaron desde el instituto, las tormentas más intensas pueden traer consigo vientos fuertes, relámpagos frecuentes a intensos y chaparrones fuertes.

De esta manera, mientras sucede el enfrentamiento entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026 podrían darse fuertes tormentas. Asimismo, a pesar de la lluvia, las altas temperaturas persistirán, alcanzando máximas de entre 27° y 35°, con un riesgo de calor moderado a alto.

Clima en Miami en vivo.

El clima de Miami es tropical, por lo que suelen darse este tipo de tormentas. En lo que respecta al verano, es caluroso, húmedo y lluvioso. Durante esta época del año es habitual que llueva incluso todos los días, con chaparrones breves pero intensos. Asimismo, es el momento en el que tienen lugar los huracanes.

Cómo es el protocolo del Mundial 2026 frente a tormentas

La FIFA cuenta con un protocolo frente a tormentas durante el Mundial 2026. Este fue diseñado de manera rigurosa para responder de forma inmediata ante las tormentas severas, la caída de rayos y la amenaza de tornados que suelen afectar a la región de Florida durante los meses de junio y julio. Estas se basan en estrictas reglas de seguridad que rigen en los deportes de Estados Unidos, donde se establece un perímetro de exclusión de ocho kilómetros a la redonda de cada estadio.

De esta manera, en caso de que los radares detectan actividad eléctrica o la caída de un rayo dentro de ese radio exacto, el árbitro tiene la obligación de detener el cronómetro y suspender el encuentro en el acto, sin importar la jugada que se esté disputando, ordenando a los planteles y cuerpos técnicos refugiarse en los vestuarios.

A partir de la suspención entra en vigencia una regla que determina que el juego no puede reanudarse hasta que transcurran treinta minutos completos sin que los sistemas registren un nuevo impacto eléctrico dentro del área de seguridad. Cada vez que cae un rayo o se escucha un trueno en el perímetro establecido, el reloj de espera vuelve a ponerse en cero.