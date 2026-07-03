Argentina enfrenta a Cabo Verde por un lugar en los octavos de final

La Selección argentina se enfrentará este viernes con su par de Cabo Verde, en busca de un boleto directo a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El decisivo encuentro de eliminación directa se disputará a partir de las 19:00 (hora local) en el imponente Hard Rock Stadium de Miami, escenario que promete un marco totalmente colmado por la parcialidad albiceleste. El encargado de impartir justicia en el campo de juego será el árbitro canadiense Drew Fischer.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega a este compromiso con el rodaje ideal tras superar la fase de grupos con puntaje ideal y sin mayores inconvenientes. Los vigentes campeones de América y del mundo ratificaron su estatus de candidatos con tres sólidas victorias consecutivas en la primera ronda: un contundente 3-0 en el debut ante Argelia, un trabajado 2-0 frente a Austria y un categórico 3-1 contra Jordania en el cierre de la primera etapa.

A lo largo de estas tres presentaciones, el equipo dio muestras de la jerarquía de su juego colectivo, la posesión fluida y el control territorial que lo caracteriza. No obstante, en el búnker argentino existe una luz de alarma y cierta preocupación de cara a la efectividad de los delanteros de área. De los ocho tantos anotados por la Albiceleste en el certamen, seis pertenecen al capitán Lionel Messi. Los dos restantes llegaron por la vía de la pelota parada: un penal ejecutado por Lautaro Martínez y un exquisito tiro libre de Giovani Lo Celso.

Por el lado de enfrente se planta la gran Cenicienta del torneo. Cabo Verde es una de las grandes sorpresas de la cita mundialista de 2026. En lo que representa la primera participación absoluta de su historia en el torneo de naciones más importante del planeta, el combinado africano logró la hazaña de superar el durísimo Grupo H marchándose de forma invicta.

Los denominados "Tiburones Azules" plantaron bandera ante las potencias históricas: firmaron un combativo 0-0 contra España y repitieron el mismo marcador cerrado frente a Arabia Saudita. Su momento de mayor brillo ofensivo se dio en el electrizante empate 2-2 contra Uruguay, lo que les valió el pase a la ronda final. Su máxima figura, el experimentado arquero Vózinha, viene cosechando actuaciones consagradas bajo los tres palos y se prepara para cumplir su gran sueño personal: enfrentar cara a cara al astro mundial Lionel Messi en un duelo decisivo.

El cuadro final ya está trazado y el incentivo es total para ambos bandos. El ganador de este cruce de alto impacto en Miami se medirá en los octavos de final ante la selección que resulte vencedora en el duelo que protagonizarán los combinados de Australia y Egipto.