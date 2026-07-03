Murió en Brasil: el espectáculo le dice adiós a una consagrada actriz argentina

Dolor por la muerte de la actriz Susana Freyre.

La reconocida actriz de cine, teatro y televisión Susana Freyre murió a los 96 años, en São Paulo, Brasil, donde se había ido para estar cerca de su hijo. La noticia fue comunicada por la Asociación Argentina de Actores, que mostró su congoja por la dolorosa partida de la viuda del consagrado director de cine Carlos Hugo Christensen.

Nacida en Rosario, provincia de Santa Fe, el 5 de septiembre de 1929, Susana Guenola Zubiri, artísticamente conocida como Susana Freyre, inició su carrera artística durante la época de oro del cine argentino. A lo largo de su trayectoria desarrolló una importante labor en Argentina, Brasil, México y Venezuela, consolidando una destacada proyección internacional. En 1964 recibió el Premio Cóndor de Plata a la Mejor Actriz por su recordada interpretación en Paula cautiva, una de las actuaciones más celebradas de su carrera.

Susana Freyre.

La carrera en cine, teatro y televisión de Susana Freyre

En teatro desarrolló una intensa y extensa labor interpretativa. Debutó en teatro con la compañía de Paulina Singerman en la obra Himeneo, que se presentó en el Teatro Odeón. Posteriormente protagonizó numerosas obras, entre ellas El hombre de mundo, de Ventura de la Vega, presentada en el Teatro Nacional Cervantes junto a Esteban Serrador y Rosa Rosen; Así es la vida, El profesor, Gigí, Un domingo en Nueva York y Villa Verdi. En Brasil, a principios de la década del 60, protagonizó con gran éxito la obra El milagro de Ana Sullivan junto a la actriz Maria Angela.

Su trayectoria cinematográfica incluyó títulos como El canto del cisne, Las seis suegras de Barba Azul, Con el diablo en el cuerpo, La novia de la marina, ¿Por qué mintió la cigüeña?, La loca de la casa, Un ángel sin pudor, Mis amores en Río, Paula cautiva, Primero yo y La flor de la mafia. En televisión participó en numerosos ciclos y ficciones, entre ellos Matrimonios y algo más, Teatro 13, Ciclo de teatro argentino, La buena gente, Enséñame a quererte, Mujeres en presidio, Un latido distinto, Un pueblo llamado infierno, Somos lo que somos, Eugenia, Todo tuyo, Cara a cara y Entre el amor y el poder.

En 2013, fue homenajeada con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por la Asociación Argentina de Actores y Actrices junto al Honorable Senado de la Nación, en reconocimiento a su invaluable aporte a la cultura nacional.