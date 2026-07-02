El modelo Junín como plataforma: la rosca territorial del PRO para revivir Juntos por el Cambio con los libertarios adentro

En la provincia de Buenos Aires, la construcción territorial ya empezó. Con más o menos éxito, otros con mayor o menor visibilidad, los dirigentes del PRO comenzaron a diagramar el armado para enfrentar el desafío electoral del año que viene. El último encuentro presidido por Mauricio Macri en Mar del Plata dejó algunos ejemplos de esa dinámica, donde se destacaron las experiencias de Villa Gesell o La Plata; relatos que no se transmitieron abiertamente al público pero que a la militancia le dejaron un mensaje nítido. En el plano individual, una de las figuras que más viene sumando kilómetros es Pablo Petrecca —vicepresidente primero del partido en tierras bonaerenses, jefe del bloque amarillo en el Senado provincial y ex intendente de Junín—, quien apuesta abiertamente por una experiencia similar a la de Juntos por el Cambio para disputar la gobernación en 2027.

Petrecca se mantiene activo desde el cierre de los comicios del año pasado, cuando compitió por fuera del acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza. Desde entonces, se dedicó a recorrer el territorio y a tejer encuentros con distintos referentes locales, tanto de la política como de la sociedad civil, para avanzar en una construcción que ubique a su espacio como una alternativa de poder. De momento, las acciones del legislador corren a título personal pero persiguen un claro objetivo partidario. Ante la pregunta de si busca anotarse en la carrera bonaerense, aseguran que estas incursiones solo apuntan a fortalecer la estructura del PRO y conformar una opción competitiva para 2027 junto a todas las fuerzas que compartan la misma sintonía. Hacia dentro del espacio, el objetivo es el de conservar, cuanto menos, intendencias, y bancas en la Legislatura y Concejos Deliberante.

Más allá de esas definiciones de largo plazo, para el dirigente este “es el tiempo de los intendentes”, por ser la figura de mayor cercanía con los vecinos. Bajo esa premisa, se manifestó con “muchas ganas de ser parte de algo que transforme la provincia de Buenos Aires, porque hay mucho para hacer en la provincia”.

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Ese “parte de algo” es el debate que ya se empezó a discutir a cielo abierto: el diseño de una coalición para competir en las urnas. Cristian Ritondo, en línea con el planteo de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, ya dejó en claro que el partido tomó la decisión de, en la provincia, ir junto a otros espacios: “El PRO va a ser protagonista en 2027, con candidato propio o en alianza". Petrecca baja la misma partitura desde el llano y apuesta por reflotar lo que fue Juntos por el Cambio y que La Libertad Avanza sea parte.

En ese plan, a comienzos de junio se mostró junto a Maricel Etchecoin, titular de la Coalición Cívica en la provincia de Buenos Aires. Se reunieron para analizar los desafíos a futuro y los “problemas sin resolver” que acumula el gobierno de Axel Kicillof. Frente a ese modelo oficialista, el senador contrapuso el de Junín, donde sobrevive una coalición con los viejos socios nacionales que sirve como laboratorio para exportar a nivel provincial: “Hay otra manera de gobernar. Con decisión y los mejores cuadros técnicos del PRO, la UCR y la Coalición Cívica”.

Según detalló el legislador, estos espacios consolidaron “un equipo basado en un método de trabajo, valores, transparencia, planificación y resultados concretos” asentados sobre el “equilibrio, orden y gestión”. Un modelo local que, anticipó, puede transformarse en una alternativa para toda la provincia de Buenos Aires.

En las últimas horas, el ex alcalde de Junín se reunió con el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, bajo la premisa de que “las oportunidades no llegan solas. Hay que ir a buscarlas, defenderlas y gestionarlas” y con el latiguillo de que “donde el PRO gobierna, la gente vive mejor”. Sus actividades continuarán este viernes en Bragado, donde mantendrá encuentros con referentes locales y visitará dos empresas.

La agenda de Petrecca ya había arrancado el lunes con una recorrida por el parque industrial de Junín, donde respaldó el esquema de articulación público-privada como el camino a replicar en el resto de la provincia. El legislador visitó las obras de infraestructura en el predio y, junto al intendente local Juan Fiorini, destacó especialmente la construcción de una planta modelo de reciclado de la firma Baterías Eusebi, un proyecto impulsado por capitales locales que demandará mano de obra calificada, empleará a medio centenar de operarios en su etapa operativa y prevé abastecer tanto al mercado interno como a la exportación.

Durante la visita, el dirigente aseguró que “es fundamental escuchar y acompañar a aquellos que, a pesar de todo, quieren seguir apostando, invirtiendo y arriesgando para que haya más producción, más empleo y más movimiento económico". En ese sentido, contrapuso la radicación de nuevas industrias y la llegada de marcas comerciales frente a la lógica "especulativa inmobiliaria" que —según denunció— primaba en el predio antes de su llegada al municipio. Para el jefe de la bancada amarilla, “este es el modelo que necesita llevarse a toda la provincia, el de un interior productivo que genere oportunidades para los bonaerenses".