La mamá de Agostina Vega reapareció: aseguró que conocían la denuncia de la víctima anterior y pidió perpetua para Barrelier

La mamá de Agostina Vega habló públicamente por primera vez desde que recibió el alta médica tras permanecer internada por una descompensación después del femicidio de su hija. En una entrevista, Melisa Heredia reclamó que Claudio Barrelier sea condenado a prisión perpetua y reveló que tanto ella como su entorno conocían la existencia de una denuncia previa en su contra por un hecho de violencia contra otra mujer, aunque aseguró que hasta entonces creían que era inocente. ”A él le tienen que dar perpetua. A mí me hicieron un daño enorme, a mi hija no la voy a ver mas“, remarcó.

La investigación por el crimen de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo con la primera aparición pública de su madre, Melisa Heredia, luego del hallazgo de los restos de la adolescente en Córdoba. "Estoy satisfecha con lo que ha hecho el fiscal, pero no puedo dormir con todo lo que pasó", expresó Heredia en diálogo con TN.

Las declaraciones de la madre de Agostina Vega se conocieron mientras la causa sigue avanzando en la Justicia. En las últimas semanas, Heredia fue incorporada como querellante y la investigación derivó en la prisión preventiva de Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, acusados de distintos delitos vinculados al crimen y al presunto encubrimiento.

Heredia sobre Barrelier: "Pensábamos que era inocente"

Uno de los pasajes más impactantes del testimonio fue la referencia a la denuncia anterior que existía contra Claudio Barrelier. Según explicó Heredia, ella conocía al acusado desde hacía tiempo y siempre creyó en la versión que él les daba sobre ese episodio. "Yo a Barrelier lo conocía y pensé que era mi amigo y que nunca le iba a hacer daño a mi hija", afirmó.

La mujer contó que tanto ella como otras personas de su entorno estaban al tanto de la denuncia presentada por una mujer que había asegurado haber sido secuestrada en la casa del ahora imputado. Sin embargo, explicó que el propio Barrelier insistía en que todo respondía a una maniobra en su contra. "Todos pensábamos que él era inocente, nos decía que lo habían hecho una cama política y nos quedamos con eso", relató.

Las críticas de Heredia a la investigación

Durante la entrevista, Heredia también cuestionó el accionar policial durante las primeras horas posteriores a la desaparición de su hija. Según su relato, las sospechas sobre Barrelier surgieron casi de inmediato.

"Cuando el remisero me llama por teléfono y me dice que la había dejado en la casa de Barrelier, empecé a sospechar de él", recordó Heredia durante la entrevista. En esa línea, aseguró que fue de inmediato a ampliar la denuncia y brindó todos los datos necesarios para que los investigadores actuaran rápidamente.

"Di su nombre y apellido, la dirección y no se movieron rápido. Ni siquiera cuando hice la denuncia, me tuvieron de las cuatro a las nueve de la mañana para tomármela", cuestionó angustiada.

Heredia apuntó contra el entorno de Barrelier: "Hay más involucrados"

Además de reclamar la condena de Barrelier, la madre de Agostina Vega sostuvo que el principal acusado no actuó solo y apuntó contra otras personas de su entorno. "Para mí hay más involucrados. Todo el círculo de Barrelier está involucrado, los quiero a todos presos", aseguró sobre este putno.

En ese sentido, hizo referencia a Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka que fue secuestrado durante la investigación. Aclaró que apenas la había visto en un par de oportunidades y que no mantenía ninguna relación con ella. También habló sobre Osvaldo Fassetta, amigo del principal acusado y detenido en la causa.

"Él estaba todo el tiempo con el teléfono mientras buscábamos a mi hija. Para mí le estaba avisando cosas a Barrelier, la verdad que no sé", sostuvo.

El dolor que no termina: "No me dejen sola"

Sobre el final de la entrevista, Heredia habló del impacto que dejó el crimen en toda la familia y aseguró que intenta seguir adelante por su hijo.

"Mi vida ahora es mi hijo, tengo que seguir por él, no me puedo quedar llorando en la cama. Toda la vida voy a llorar a mi hija", expresó Heredia. La mujer también recordó que julio iba a ser un mes muy especial porque Agostina Vega cumplía 15 años y ya tenía organizada su fiesta de cumpleaños. "Ya le habíamos organizado su fiesta, ya había elegido su vestido. Es algo muy doloroso", lamentó.

Finalmente, definió a su hija como "la chispita de la familia" y aseguró que tanto sus amigos como sus compañeros de escuela siguen profundamente afectados por el crimen. "Como siempre les dije, no me dejen sola", dijo al final de la entrevista.