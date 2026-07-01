Marianela Palmero declarará en el caso Agostina Vega: las contradicciones que debe explicar ante la Justicia

La investigación del caso Agostina Vega atraviesa una etapa decisiva. En los próximos días, la Justicia le tomará declaración indagatoria a Marianela Palmero, la cuarta y última detenida en la causa y pareja de Claudio Barrelier, el principal acusado por el presunto femicidio de la adolescente de 14 años ocurrido en Córdoba.

Palmero está alojada en el complejo penitenciario de Bouwer, imputada por el delito de encubrimiento agravado. Aunque la Fiscalía todavía no confirmó la fecha exacta de la audiencia, el objetivo del fiscal Raúl Garzón es escuchar su versión de los hechos para esclarecer qué ocurrió durante la noche del 23 de mayo en la vivienda del barrio Cofico, donde Agostina fue asesinada.

La declaración de la mujer es considerada muy relevante en esta etapa del expediente, ya que podría aportar elementos para reconstruir las horas posteriores al crimen y definir el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados.

Las preguntas que tiene que responder

La Fiscalía sostiene que Palmero se encontraba en la casa cuando ocurrió el hecho y que podría haber advertido movimientos o situaciones compatibles con el femicidio. Por ello intentarán determinar si tenía conocimiento de lo sucedido y por qué no habría aportado esa información durante los primeros días de la investigación.

La imputación se apoya en distintos elementos probatorios ya incorporados al expediente. Entre ellos, los peritajes acústicos realizados en la vivienda y el análisis de su teléfono. Uno de los indicios que más atención concentra es un mensaje de WhatsApp enviado a Barrelier en la noche del femicidio en el que preguntó: "¿Qué es ese grito?". Para la Fiscalía, esa conversación refuerza la hipótesis de que sí advirtió que algo anormal estaba ocurriendo al interior de la casa.

Además, los estudios realizados por la Policía Judicial concluyeron en que, por las características de la casa, resultaría difícil no haber escuchado los ruidos que presuntamente se produjeron durante la secuencia del crimen.

Las pruebas que se siguen sumando a la causa

Mientras se espera la indagatoria de Palmero, la investigación continúa avanzando sobre los otros tres imputados. Barrelier está detenido como principal acusado del femicidio, y las otras personas enfrentan cargos por presunto encubrimiento.

En simultáneo, la Fiscalía sigue incorporando pericias técnicas, análisis de teléfonos y testimonios con el objetivo de reconstruir con precisión lo ocurrido aquella noche y establecer el rol que habría tenido cada uno de los involucrados.

La declaración de Marianela Palmero podría convertirse en una pieza clave para el futuro del expediente.